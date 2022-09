Rozpočtová rada nevidí v návrhu rozpočtu posun k nápravě veřejných financí

Praha - Národní rozpočtová rada nevidí v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 ani ve střednědobém výhledu významnější posun k nápravě veřejných financí. Rada o tom informovala ČTK. Schodek státního rozpočtu by příští rok mohl dosáhnout 270 miliard korun, vyplývá z prvního návrhu, který připravilo ministerstvo financí. Proti vládou schválené novele rozpočtu na letošní rok je deficit nižší o 60 miliard korun.

"Snížení deficitu z letošních 330 na 270 miliard v příštím roce se na první pohled může jevit jako poměrně razantní, avšak při podrobnějším pohledu vidíme, že celkové saldo veřejných rozpočtů se bude opět pohybovat kolem čtyř procent HDP, tedy důvod k jásání zde nevidíme," uvedla rozpočtová rada. Návrh ministerstva financí na příští rok počítá s příjmy státního rozpočtu 1,749 bilionu korun a výdaji 2,019 bilionu Kč.

Rozpočtový výhled je podle rady navíc zatížený velkou nejistotou, která se týká potenciálních fiskálních nákladů řešení energetické krize. Všechna zatím známá řešení znamenají riziko dalšího nárůstu výdajů, ať už v případě kompenzací konečným uživatelům energií, nebo kompenzací výrobcům a distributorům v případě zastropování cen, uvedla.

Z materiálu ministerstva financí podle rady dále vyplývá, že tzv. strukturální saldo, které vyjadřuje nerovnováhu veřejných financí lépe než prostý deficit, bude stagnovat kolem tří procent hrubého domácího produktu. To znamená, že stát vybírá zhruba o 220 miliard méně, než je jeho potřeba na pokrytí standardních výdajů. Pokud by se veřejné finance měly dostat na udržitelnou úroveň, musí se strukturální deficit snížit, a to návrh nepředpokládá, upozornila rada.

"Je tedy zřejmé, že schodky by měly klesat rychleji, neboť v této podobě je dosažení rozumné úrovně strukturálního deficitu v nedohlednu," uvedla rada. Vláda si podle ní také opět nevytváří prostor pro reakci na budoucí krize, a pokud nastanou, schodky veřejných rozpočtů se znovu razantně zvýší. Už třetím rokem se přitom pohybují ve stovkách miliard korun a deficity se nabalují do výše státního dluhu, na jehož obsluhu je tak nutné vynakládat stále vyšší částky, varovala rada.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.