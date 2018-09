Praha - Rozpočet vysokých škol by se v příštím roce měl zvýšit o dvě miliardy korun oproti letošku. Dohodli se na tom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), ministr školství Robert Plaga (ANO) a předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Sjednaná částka je o 200 milionů korun větší než suma, se kterou dosud počítal vládní návrh rozpočtu, řekla dnes novinářům Schillerová. Letos mají vysoké školy rozpočet 24,6 miliardy Kč.

Dosavadní návrh rozpočtu na rok 2019 počítal pro vysoké školy s růstem o 1,8 miliardy korun. Jejich zástupci naproti tomu původně požadovali navýšení o tři miliardy korun, což Zima později zmírnil na 2,5 miliardy. Více peněz, než bylo v návrhu, chtěl i Plaga. V srpnu uvedl, že se bude snažit vyjednat 300 až 400 milionů korun navíc, což by znamenalo růst proti letošku o 2,1 až 2,2 miliardy.

Schillerová se dnes s Plagou a Zimou dohodla nejen na růstu rozpočtu vysokých škol v příštím roce, ale také na navyšování peněz v dalších letech. "Teď počítáme pro 2019 s částkou dvě miliardy a ve střednědobých rámcích pro rok 2020 počítáme s částkou 2,8 miliardy a pro rok 2021 s částkou 3,8 miliardy," uvedla.

Zima výsledek jednání označil za rozumný kompromis. Připomněl, že rozpočet vysokých škol stagnoval od roku 2008 a až loni se podařilo vyjednat zvýšení v letošním rozpočtu o tři miliardy korun. "Významný podíl (z nárůstu rozpočtu) půjde do ocenění učitelů na vysokých školách," uvedl.

Spokojenost s dnešní dohodou vyjádřil i Plaga. Podle něho dává vysokým školám určitou míru jistoty, že růst bude pokračovat.

Schillerová uvedla, že součástí peněz navíc pro příští rok je i 700 milionů korun z akčního plánu na navýšení počtu studentů na lékařských fakultách a půl miliardy korun na investice vysokých škol, včetně jejich kolejí a menz. Plaga dodal, že peníze navíc půjdou také na pedagogické fakulty.

Navyšování rozpočtu vysokých škol je podle Zimy nutné pro udržení jejich konkurenceschopnosti. Zástupci vysokých škol již dříve uvedli, že peníze jsou třeba zejména na platy zaměstnanců, které nerostou tak rychle jako příjmy učitelů v regionálním školství či platy ve veřejné sféře.

Celkově by se rozpočet školství v příštím roce měl zvýšit o 26,6 miliardy korun na 195,7 miliardy korun, řekla dnes Schillerová. I s evropskými dotacemi by pak mohl činit 205,7 miliardy korun.

Návrh rozpočtu školství zohledňuje především slibovaný růst platů učitelů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, a to navýšením o 13,5 miliardy korun oproti letošku. Plaga počítá s přidáním o deset procent v tarifech a pěti procenty navíc na odměny. Loni učitelé dostávali v průměru 31.632 korun. Kabinet se ve svém programu zavázal zvednout průměrný plat kantorů do roku 2021 na 150 procent jejich výše pro rok 2017. O deset procent by se příští rok měly zvednout platy nepedagogických pracovníků ve školství.

Vláda počítá s tím, že platy od ledna porostou i dalším pracovníkům ve veřejných službách. S odbory se dohodla, že se většině z nich zvednou tarify o pět procent, policistům a hasičům o dvě procenta. Zbývající peníze poputují do odměn a příplatků. Přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky.