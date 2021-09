Rozpočet MPSV: Výdaje na penze, nemocenské a různé dávky se zvedají o 37 mld

Praha - Do důchodů, nemocenských, příspěvků na péči, výživného od státu za neplatiče a dalších dávek by mohlo v příštím roce putovat zhruba o 37 miliard korun víc než letos. Je to růst výdajů asi o šest procent víc. Počítá s tím návrh rozpočtu ministerstva práce, který dostala vláda. Proti původní rozpočtové verzi je v něm o něco víc peněz na dávky a méně na penze či podpory v nezaměstnanosti.

Proti prvnímu návrhu by mělo mít ministerstvo práce na výdaje o 4,7 miliardy víc, tedy 746,3 miliardy. Chyběly mu totiž peníze na schválené navýšení přídavků na děti pro víc rodin, příspěvků na péči, odměn pěstounů či na prodloužení otcovské a na náhradní výživné. Proti letošku má být celková vydaná suma o 31,8 miliardy vyšší. Ministerstvo financí podle aktuálních odhadů vývoje ekonomiky posílilo ale i příjmy. Proti původnímu plánu jsou vyšší o 21,2 miliardy korun, proti letošku o 26,8 miliardy. Celkem by měly příští rok činit 579,2 miliardy.

Výdaje ministerstva práce dlouhodobě výrazně příjmy překračují. Většina peněz se utratí za takzvané mandatorní výdaje, jejichž vyplacení nařizuje zákon. Největší položku tvoří penze. Do nich by mělo příští rok plynout 526,8 miliardy korun. Je to o 24 miliard víc než letos. První návrh rozpočtu ale přidával 30,9 miliardy. Kolem 20 miliard měla stát zákonná valorizace, která navíc bude proti dřívějším odhadům v průměru o 40 korun vyšší. Znamená to další víc než miliardu. Zhruba 10,6 miliardy je potřeba na přidání 300 korun měsíčně ke každé penzi.

Na nemocenské dávky má letos resort 43,1 miliardy korun. Peníze se vyplácely na ošetřovné kvůli zavřeným školám či nemocenskou s příspěvky pro lidi v karanténě a izolaci kvůli epidemii. Pro příští rok je suma ještě téměř o desetinu vyšší, činit má 47,2 miliardy. V první verzi rozpočtu to bylo 45,8 miliardy. Částka sice nezahrnovala prodloužení otcovské, na ně je ale potřeba asi čtvrt miliardy.

Na dávky pěstounské péče a státní sociální podpory by se mohlo příští rok vyplatit přes 56 miliard, tedy asi o čtyři miliardy víc než letos. Peníze jsou na vyšší přídavky pro víc rodin či dočerpání nevybrané rodičovské. Nově přibylo ještě 861 milionů na náhradní výživné. Na příspěvky na péči je letos 33 miliard, příští rok po navýšení částky lidem v domovech pak 36,8 miliardy. Na dávky v hmotné nouzi by mělo jít 5,8 miliardy, tedy asi o 130 milionů víc než letos.

Naopak na podpory v nezaměstnanosti se má místo původně plánovaných 13,2 miliardy využít nově 12,3 miliardy. Nezaměstnanost je nízká. Letos má resort 15,5 miliardy. Vyplácel firmám příspěvky na mzdy v programu Antivirus. Do takzvané aktivní politiky zaměstnanosti, která zahrnuje třeba rekvalifikace, by mělo putovat 1,6 miliardy. Letos je to 3,8 miliardy.

Na neinvestiční dotace by resort mohl mít 26,1 miliardy korun a na investice 1,8 miliardy. Letos je to neinvestičních 27,4 miliardy a na investice miliarda. V návrhu rozpočtu se zvyšuje i suma na výdělky, a to zhruba o dvě až 3,5 procenta.