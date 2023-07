Rozpadlý zámeček v Mirošovicích na Teplicku je po dvou letech opravený

Mirošovice (Teplicko) - Po dvou letech oprav si dnes veřejnost poprvé mohla prohlédnout barokní zámeček v Mirošovicích na Teplicku. Na torzu historické stavby se vystřídalo několik desítek dělníků, řemeslníků a restaurátorů. Upravena je i příjezdová cesta a interiér. Na okraji Českého středohoří tak přibyl významný bod na mapě opravených kulturních památek, a to díky malé obci Hrobčice, která se do rekonstrukce pustila.

"Jsme na území postiženém důlní činností. Každá památka je pro náš region významná, proto jsme se do toho pustili," řekla ČTK starostka Jana Syslová (Za obec krásnější).

Roční rozpočet Hrobčic, pod které Mirošovice patří, je 22 milionů korun. Náklady na veškeré stavební práce činily 64 milionů. "Dotační programy dokáží být štědré a nám se podařilo získat z programu na využití brownfieldu bezmála 50 milionů korun. Ze svého jsme dali 14 milionů korun. Je to dost, ale věříme, že se to zhodnotí velmi brzo," uvedla. Ocenila zhotovitele oprav, který přes zvýšení cen materiálů v loňském roce zakázku nevzdal a rozdíl výrazněji nepromítl do konečného vyúčtování.

Z původního vybavení zámečku se nic nedochovalo. Řemeslníci ale objevili v jedné části původní ostění, které je z doby kolem roku 1300. Zachránit se podařilo pískovcový portál okolo dveří. Na stropních klenbách téměř celého suterénu restaurovali odborníci původní renesanční omítky. Nechybí ani erb nad sálem v prvním patře. "Ten si pamatuji z doby, kdy jsem sem chodila jako malá holka do kina," řekla ČTK rodačka z Mirošovic, šedesátiletá Eva.

V minulém století byl na zámku polní lazaret, ubytovna, státní statek, hospoda a obchod. Pak mnoho desítek let chátral, přestože je od 60. let chráněn jako kulturní památka. Zámek zcela zpustl, propadla se střecha a obklopilo ho křoví, v němž se hromadily odpadky. "Vůbec bych to tu nepoznala, opravdu krása," poznamenala další návštěvnice, která dnes přijela na slavnostní otevření. "Zájem o zámek je ohromný. Zvažujeme, že bychom zřejmě v neděli dopoledne dělali prohlídky," uvedla starostka.

Prostory na zámku nabídne obec ve veřejném výběrovém řízení podnikatelům. "Mohly by tu být kanceláře, malé řemeslné dílny, prodejna, kavárna. Jsme na trase jezdecké z nedalekých Svinčic. Věříme, že cestu si k nám lidé najdou," řekla Syslová před původním panským sídlem, které šlechta několikrát přestavěla, naposledy rod Lobkowiczů do barokního stylu.