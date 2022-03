Rožmitálský meteorolog: Uplynulá zima byla jednou z nejteplejších od 60. let

Rožmitál pod Třemšínem (Příbramsko) - Uplynulá zima byla podle správce meteorologické stanice v Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku Huberta Hoyera jednou z nejteplejších od 60. let minulého století, kdy začal počasí sledovat. Nynější vyšší teploty ale za tak výjimečné nepovažuje, i když je možné, že teplotní rekordy budou v některých dnech padat, řekl dnes Hoyer ČTK.

"Byla to asi třetí nebo čtvrtá nejteplejší zima vůbec za dobu, co mohu posoudit," uvedl Hoyer. Množství srážek bylo spíš nižší. V poslední době Hoyer zaznamenává velmi nízkou relativní vlhkost vzduchu a bylo by podle něj potřeba, aby zapršelo.

Začátek astronomického jara provází slunečné počasí beze srážek a teploty odpovídající spíše květnu než březnu. Podle meteorologa to sice není pravidlem, ale výjimečné to zas není. V minulosti se mu už stalo, že v těchto dnech naměřil i téměř 25 stupňů Celsia. Lze také pozorovat velké teplotní výkyvy mezi dnem a nocí, například v úterý byl rozdíl mezi nejnižší noční a nejvyšší denní teplotou přes 22 stupňů.

V celém Česku je nyní mimořádně suchý vzduch. "Když je relativní vlhkost pod 15 procent, tak už je to vzácnější. Tady bylo také 12 nebo 11 procent. V úterý odpoledne bylo jen 12 procent. Ráno bylo v některých dnech 45 procent, přitom normálně bývá 80 nebo 90 procent," uvedl Hoyer.

Když je suchý vzduch jeden dva dny, nemělo by to podle něj vadit, nyní by už ale bylo potřeba, aby zapršelo. "Pršelo zatím málo. Za březen spadlo jen asi 4,5 milimetru," dodal meteorolog.

K neobvyklé zálibě Hoyera před desítkami let přivedl školní pokus. Tehdy třináctiletý chlapec se svými spolužáky v rámci přírodopisu sledoval a zapisoval průběh počasí. Zaujalo jej to natolik, že měřit nepřestal. Když pak v roce 1966 zemřel správce rožmitálské srážkoměrné stanice, nabídl meteorologickému ústavu své služby.