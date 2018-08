Praha - Rozlosování čísel pro kandidátní listiny do podzimních voleb zdržují žaloby. Pražský magistrát, který je registračním úřadem pro volby do zastupitelstva hlavního města a několik menších městských částí, zatím nemohl vylosovat čísla pro volby do pražského zastupitelstva a v Lipencích. ČTK to sdělil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Komunální volby se uskuteční 5. a 6. října spolu s volbami do třetiny Senátu.

"Kvůli dvěma žalobám zatím také nemůžeme vylosovat pořadí pro volby do zastupitelstva hlavního města Prahy," uvedl Hofman. "Soud musí rozhodnout do 15 dnů ode dne podání návrhu. Pořadí bychom tak mohli losovat někdy v prvním zářijovém týdnu," dodal.

Hofman potvrdil ČTK, že jednou ze žalob, která znemožňuje rozlosování čísel pro kandidátky, je návrh na zrušení registrace sdružení Praha Sobě, který byl podán u Nejvyššího správního soudu. Za sdružením stojí starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský a pro svou účast ve volbách nasbíralo víc než 90.000 podpisů Pražanů. Návrh soudu podali lidé z málo známé Protipirátské kandidátky, napsal dnes server Aktuálně.cz.

Zástupce Protipirátské kandidátky Josef Vrana na osmi stránkách, adresovaných soudu používá jako hlavní argument proti Čižinského sdružení způsob jeho registrace, píše server. Sdružení totiž podalo v první chvíli dvě kandidátní listiny - Sdružení nezávislých kandidátů Praha Sobě a Sdružení politické strany Podporujeme občanskou kandidátku Praha Sobě. Podle Vrany je toto důvod k tomu, aby pražský magistrát kandidátku odmítl.

Vrana ovšem serveru řekl, podání návrhu k soudu neinicioval a žalobu nepodával ani nepodepsal. S podáním žaloby podle Vrany přišli právníci, kteří ho oslovili. Připustil také, že takto mohl být zneužit. Čižinský si myslí, že za návrhem stojí ve skutečnosti silnější protivníci. "Jsme přesvědčeni, že v pozadí žaloby stojí některá z politických stran, které v uplynulých dvaceti letech řídily Prahu," řekl Aktuálně.cz.

Druhou žalobu podalo hnutí Starostové a nezávislí (STAN) na kandidátku Starostové pro Prahu, která podle STAN používá slovo starostové s cílem zmást voliče. "Zastoupení starostů na kandidátní listině hnutí Pro Prahu přitom není ani desetiprocentní. Na kandidátce naleznete bývalé kandidáty jiných stran," uvedlo hnutí STAN v tiskové zprávě.

Starostové pro Prahu kandidovali v minulých komunálních volbách jako hnutí Pro Prahu. Lídrem kandidátky byl před čtyřmi lety Zbyněk Passer, bratr developera Radima Passera, který se částečně podílel na financování hnutí. Nyní už Passer na kandidátce nefiguruje. Letos do uskupení vstoupila řada pražských politiků, kteří původně kandidovali za TOP 09 i jiné strany.

Dnes byla vylosována čísla kandidátkám pro většinu menších městských částí, které registruje magistrát. Z 21 městských částí nebylo přiřazeno pořadí pouze pro kandidátky v Lipencích, kde chce kandidovat pět uskupení - HaFo Lipeňáků, Jednotné Lipence, ODS, Pro Prahu a Sdružení pro Lipence. Byla zde však podána žaloba k městskému soudu na rozhodnutí o registraci kandidátních listin. V městských částech, kde již čísla byla přiřazena, kandiduje jeden až šest politických subjektů.

K volbám do zastupitelstva hlavního města bylo registrováno 29 kandidátek. Volby se budou letos konat 5. a 6. října. Vedle voleb na magistrát a do zastupitelstev městských částí budou voliči rozhodovat také o části pražských senátorů. Senátní volby se uskuteční v Praze 2, Praze 4, Praze 8 a Praze 12.