Rozjetý Jablonec přivítá v ligové dohrávce Slovácko

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce a Slovácka nastoupí ve středu k dohrávce 23. kola první ligy. Zápas se v původním termínu 12. března neuskutečnil kvůli nezpůsobilému terénu po sněžení. Rozjetí Severočeši budou usilovat o páté vítězství v nejvyšší soutěži po sobě, které by je přiblížilo na dosah elitní šestky v tabulce. Páté Slovácko má na Jablonec šestibodový náskok a v případě výhry může dotáhnout čtvrté Bohemians 1905.

Severočeši po reprezentační přestávce navázali na předchozí výsledky a drží sérii čtyř ligových výher. Díky povedené šňůře se posunuli už na sedmé místo a ve středu se mohou dotáhnout k šesté Olomouci na rozdíl bodu.

Na podzim zvítězili v Uherském Hradišti 2:0, ale předtím Slovácko v nejvyšší soutěži pětkrát po sobě neporazili. Doma prohráli jediný z posledních 18 vzájemných ligových zápasů, na svém stadionu ale s nadcházejícím soupeřem dvakrát po sobě ztratili body.

"Jsem rád, že jsme po reprezentační pauze výsledkově navázali na předchozí zápasy. S Pardubicemi jsme ale byli šťastnější tým, to si musíme přiznat. Slovácko je soupeř z horní skupiny, ale do zápasu jdeme zase s tím, že uděláme maximum pro to, aby body zůstaly doma," uvedl jablonecký trenér David Horejš.

Slovácko v neděli prohrálo na hřišti Bohemians 1905 0:1, v případě vítězství se ale může na "Klokany" znovu bodově dotáhnout. Před porážkou v Ďolíčku tým z Uherského Hradiště nebodoval v jediném z posledních osmi kol, venku ale dvakrát po sobě prohrál a neskóroval.

"Zápas na Bohemians se nepovedl většině hráčů a musí to být pro nás varování. Stále bojujeme o čtvrté místo a s takovými výkony bychom na něj nedosáhli. Jablonec stoupá v tabulce i výkonnostně, teď sice zdolal Pardubice brankou v závěru utkání trochu se štěstím, to ale odvážnému přeje. Naším cílem je samozřejmě bodovat," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Hlasy před utkáním:

Statistické údaje: FK Jablonec (v tabulce: 7.) - 1. FC Slovácko (5.) Výkop: středa 5. dubna, 17:00. Rozhodčí: Starý - Machač, Váňa - Kocourek (video). Bilance: 41 17-15-9 55:35. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Považanec, Hübschman, Polidar - Jovovič - Sejk, Chramosta. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Břečka, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Doski - Mihálik. Absence: Houska, Kratochvíl, Krob, Malínský - Kohút (všichni zranění), Holzer (rekonvalescence), Hofmann (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Houska, Jovovič (oba 7 ŽK), Heidenreich, Krob, Považanec (všichni 3 ŽK) - Kalabiška (7 ŽK), Trávník, Vecheta (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta (12) - Mihálik (4). Zajímavosti: - Jablonec na podzim vyhrál v Uherském Hradišti 2:0, ale předtím Slovácko v lize 5x po sobě neporazil - Jablonec prohrál jediný z posledních 18 domácích vzájemných ligových zápasů, na svém stadionu ale Slovácko 2x po sobě neporazil - Jablonec prohrál jediné z posledních 7 ligových utkání a 4x za sebou zvítězil - Jablonec prohrál jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Slovácko v neděli prohrálo na Bohemians 0:1, předtím nebodovalo v jediném z posledních 8 kol - Slovácko venku v lize 2x po sobě prohrálo a neskórovalo - Šulc (Jablonec) může odehrát 100. ligový zápas - Král (Jablonec) slaví v den utkání 24. narozeniny