Rozjetý Dortmund přivítá v LM trápící se Chelsea, Bruggy vyzvou Benficu

Dortmund/Bruggy - Dalšími dvěma úvodními zápasy osmifinále bude ve středu pokračovat fotbalová Liga mistrů. Ve šlágru večera přivítá rozjetý Dortmund trápící se Chelsea, která předloni soutěž ovládla. V druhém duelu nastoupí belgický šampion z posledních tří sezon Bruggy k premiéře ve vyřazovacích bojích milionářské soutěže proti lídrovi portugalské ligy Benfice Lisabon. Oba duely mají výkop v 21:00.

Dortmund a Chelsea jdou do zápasu v odlišném rozpoložení. Zatímco Borussia šest soutěžních zápasů po sobě vyhrála a v německé lize ztrácí z třetího místa tabulky jen tři body na vedoucí Bayern Mnichov, londýnský klub se trápí. "Blues" zvítězili v jediném z posledních osmi duelů a v Premier League jim patří až desáté místo.

Dortmundští jsou i tak před zápasem velmi obezřetní. Možná i proto, že v posledních deseti soubojích s anglickými soupeři nezvítězili a ve skupině prohráli a remizovali s Manchesterem City.

"Chelsea má své neuvěřitelné kvality. Jsou velmi nebezpeční a přes zimu navíc výrazně posílili tým. Máme k nim respekt, ale nebojíme se. Pokud budeme odvážní a budeme věřit v naše síly, můžeme postoupit," řekl obránce Niklas Süle.

Chelsea předloni Ligy mistrů vyhrála, ale nyní má k pohodě daleko. Londýňané třikrát za sebou remizovali a v anglické lize ztrácejí na vedoucí Arsenal 20 bodů. V Lize mistrů se "Blues" daří více, v součtu se skupinou budou v milionářské soutěži usilovat o páté vítězství po sobě. Londýňané navíc prohráli jen tři z posledních 25 venkovních duelů v soutěžích UEFA.

"Samozřejmě naším cílem je postup, ale víme, že budeme čelit soupeři s úžasnou historií a stejně tak kvalitou. V prvním utkání v Dortmundu, kde tradičně panuje fantastická atmosféra, budeme muset být velmi dobří. Chceme přivézt dobrý výsledek a doma to pak dokončit," řekl trenér Chelsea Graham Potter.

Oba soupeře čeká premiérový vzájemný souboj v soutěžích UEFA stejně jako Bruggy s Benficou. Lisabonský klub vstoupí do dvojzápasu v roli jasného favorita i proto, že v předchozích 21 duelech s belgickými soupeři jen čtyřikrát prohrál. Lídr portugalské nejvyšší soutěže venku v Lize mistrů osmkrát po sobě nenašel přemožitele.

"Bruggy jsou silným a nevyzpytatelným týmem s řadou mladých a talentovaných hráčů. Splnili jsme první cíl, kterým bylo dostat se ze skupiny. Ale chceme samozřejmě pokračovat dál," uvedl německý kouč Benfiky Roger Schmidt, jehož svěřenci v posledním utkání v rámci domácího poháru utrpěli první porážku po sedmi utkáních.

Bruggy premiérově prošly do vyřazovací fáze. Čtvrtý celek belgické ligy vyhrál jediný z posledních deseti soutěžních zápasů, ve skupině Ligy mistrů ale jako jediný udržel čisté konto v pěti z šesti duelů.

"Věříme, že máme na to pokračovat v našem úspěšném tažení Ligou mistrů. Nemáme co ztratit, favoritem je soupeř. Chceme uhrát dobrý výsledek do odvety," řekl záložník Brugg Hans Vanaken, jehož tým v pěti z posledních šesti duelů remizoval.

Zbylé čtyři úvodní zápasy osmifinále se odehrají příští týden.

Zajímavosti před středečními zápasy osmifinále Ligy mistrů: FC Bruggy - Benfica Lisabon Výkop: středa 15. února, 21:00. Rozhodčí: Massa - Melli, Alassio - Valeri (video, všichni It.). Bilance: - . Zajímavosti: - týmy se v soutěžích UEFA ještě neutkaly - Bruggy prohrály 4 z posledních 5 duelů s portugalskými týmy - Benfica prohrála jen 4 z 21 zápasů s belgickými soupeři v soutěžích UEFA - Bruggy postoupily ze skupiny do osmifinále Ligy mistrů poprvé - Benfica si zahraje vyřazovací fázi Ligy mistrů podruhé za sebou, v minulém ročníku vyřadila Ajax Amsterodam - Bruggy vyhrály úvodní 3 zápasy ve skupině (bez inkasované branky), ve zbylých 3 duelech naopak neskórovaly (2x remíza 0:0) - Bruggy jako jediné udržely v 5 z 6 zápasů skupiny čisté konto - Benfica v 6 zápasech ve skupině neprohrála (z toho 4 vítězství) - Bruggy vyhrály jediný z posledních 10 soutěžních zápasů, v 5 z posledních 6 duelů remizovaly - Bruggy doma 6x za sebou nezvítězily a v posledních 4 duelech tam remizovaly - Benfica 9. února podlehla v domácím poháru na penalty Braze a prohrála po 7 zápasech (z toho 6 vítězství) - Benfica venku v Lize mistrů 8x po sobě neprohrála - Bruggy jsou v belgické lize čtvrté, Benfica domácí soutěž vede Borussia Dortmund - Chelsea FC Výkop: středa 15. února, 21:00. Rozhodčí: Manzano - Barbero, Nevado - Hernández (video, všichni Šp.). Bilance: - . Zajímavosti: - týmy se v soutěžích UEFA dosud neutkaly - Dortmund v posledních 10 zápasech s anglickými soupeři nezvítězil, ve skupině prohrál a remizoval s Manchesterem City - Chelsea nad německými týmy 4x za sebou nevyhrála - Dortmund postoupil do osmifinále Ligy mistrů poosmé z posledních 11 sezon - Chelsea si zahraje vyřazovací fázi poosmé z posledních 9 sezon, předloni Ligu mistrů ovládla - Dortmund prohrál jediný z 6 zápasů ve skupině a v posledních 3 duelech remizoval - Chelsea na úvod skupiny prohrála, ale pak 5x za sebou nenašla přemožitele a v posledních 4 zápasech zvítězila - Dortmund v soutěžních zápasech 6x za sebou zvítězil - Dortmund doma v soutěžních duelech 10x po sobě neprohrál - Chelsea vyhrála jediný z posledních 8 zápasů a 3x za sebou remizovala - Chelsea venku 8x po sobě nezvítězila - Chelsea prohrála jen 3 z posledních 25 venkovních zápasů v soutěžích UEFA - Dortmund je v německé lize třetí, Chelsea patří v Premier League až 10. místo