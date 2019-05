Rozjetá Siniaková se chce pokusit zaskočit i světovou jedničku

Paříž - Kateřina Siniaková doufá, že její tažení grandslamovým Roland Garros ještě nekončí. V dramatickém zápase udolala semifinalistku z Říma Marii Sakkariovou, která přijela do Paříže s velkými ambicemi, a hodlá bojovat o vítězství i proti světové jedničce Naomi Ósakaové. Japonská tenistka sice vyhrála poslední dva grandslamy, ale na antuce se zatím zdá být zranitelná.

Siniakovou potěšilo, jak se v první sadě dokázala dostat z nepříznivého stavu 1:5. "Musím říct, že jsem ani nečekala tak skvělou otočku. I když jsem prohrávala 1:5, tak jsem si říkala: 'Ty jo, já hraju dobře a ona mi to tam všechno zabíjí.' Jsem moc ráda, že jsem to otočila, ještě těžší bylo dohrát ten tie-break," řekla českým novinářům.

Naopak ji mrzelo, že nedotáhla do konce druhý set, ve kterém měla dva mečboly při servisech soupeřky a ve zkrácené hře vedla 5:2. "Maria prostě předvedla skvělý tenis na konci a sama si to uhrála," uznala Siniaková.

Rozhodující set ale Češka získala pro sebe. "Hrála jsem skvěle, a i kdyby to na konci nevyšlo, věděla bych, že jsem odvedla maximum. Jsem ráda, že jsem to vůbec dohrála, což bylo velmi těžké. Byl to jeden z letošních lepších zápasů," pochvalovala si.

Ve třetím kole ale deblová světová jednička Siniaková narazí na světovou jedničku ve dvouhře Ósakaovou, která už v Paříži otočila dva zápasy. "Naomi je skvělá hráčka, dokazuje to poslední dobou. Tady se zatím trošku trápí, tak doufám, že dokážu využít šanci. Určitě půjdu na kurt s tím, že chci vyhrát, že na to mám, protože jsem taky teď předvedla slušné zápasy. Doufám, že to chytnu od začátku, a budu se to snažit co nejdéle vydržet," řekla odhodlaně Siniaková.

Je ráda, že se dostane na velký kurt. "Já jsem měla tu čest hrát na Chatrierovi finále a to bylo skvělé. Pár zápasů jsem odehrála na těch velkých kurtech, takže se těším," poznamenala.

V součtu s neúspěšným prvním kolem čtyřhry dnes strávila na dvorci zhruba čtyři a půl hodiny. Její program na volný den ale zůstane stejný jako obvykle. "Jdu trénovat. Pořád stejná rutina. Akorát už jsem se dostala z vedlejšího areálu na tréninky sem," dodala Siniaková.