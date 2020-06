Rozjetá Plzeň se představí v Ostravě, Sparta přivítá Teplice

Praha - Pěti zápasy vyvrcholí ve středu 27. kolo první fotbalové ligy. Druhá Plzeň, která pod vedením trenéra Adriana Guľy vyhrála na jaře všech šest kol, se představí na hřišti páté Ostravy. Šestá Sparta se proti dvanáctým Teplicím pokusí navázat na nedělní vítězství 4:1 v Karviné.

Plzeň v sobotu potvrdila výbornou formu a deklasovala Mladou Boleslav 7:1. Viktoria si udržela osmibodový odstup na vedoucí Slavii, na jejímž hřišti se představí v neděli. Západočeši v lize neprohráli s Ostravou od srpna 2009 v 19 utkáních za sebou.

"Po příchodu nového trenéra (Luboše Kozla) se Baník snaží přejít na určitý herní styl, který je velmi zajímavý. Je to pro nás velká výzva se připravit na ten zápas, umět reagovat a zároveň být aktivní a využívat naše silné stránky. Hlavně, abychom byli vítězní," řekl Guľa.

Baník nevyhrál tři kola po sobě a doma dokonce čtyři. "Co jsem viděl, hrají opravdu velmi dobře. V českých podmínkách to teď je asi nejtěžší soupeř. Ale tím pádem je to pro nás i výzva. Po pauze jsme zatím hráli se soupeři, proti kterým jsme museli tvořit, teď jsme v pozici, kdy je favorit asi soupeř. Věřím, že to ve středu soupeři znepříjemníme tak, jak to Baník proti silným týmům vždy uměl," konstatoval Kozel.

Sparťané si triumfem v Karviné připsali první ligovou výhru pod koučem Václavem Kotalem a vůbec první jarní vítězství po šesti kolech. "Vždycky je lepší, když se vyhraje, protože regenerace a další věci se pak dělají snadněji a s úsměvem. Ale jde o to, abychom se takhle smáli i po zápase s Teplicemi," uvedl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka. Teplice vyhrály jediné z posledních sedmi kol.

Sedmé Slovácko se proti třinácté Karviné pokusí probojovat zpátky mezi první šestku, odkud vypadlo poté, co v pěti z posledních šesti zápasů v nejvyšší soutěži nedokázalo zvítězit. "Čeká nás velmi těžké utkání, Karviná má vynikající jaro. My ale stále hrajeme o elitní šestku, a pokud se chceme do ní vrátit, musíme soupeře z dolní části tabulky porazit. To je také náš cíl," prohlásil asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Souboj dvou sousedů v tabulce bude k vidění na Střeleckém ostrově, kde deváté České Budějovice přivítají desátou Olomouc, která drží poslední místo zaručující start ve skupině o Evropu. Oba celky nevyhrály čtyři kola, přičemž Jihočeši v nich nevytěžili ani bod.

"Mým úkolem je v nejbližších kolech dostat kluky zpět do formy. Máme čtyři zápasy na to, abychom se zvedli, udrželi ve skupině o Evropu a uspěli v poháru. Ale Budějovice jsou na tom podobně, mají za sebou sérii nezdarů a doma se budou chtít rehabilitovat. Bude to velmi těžký duel," řekl olomoucký kouč Radoslav Látal.

Do obnoveného ročníku vstoupili ve výborné formě Bohemians 1905, kteří se domácími výhrami nad Teplicemi (4:0) a Českými Budějovicemi (3:2) bodově dotáhli na Olomouc. Venku ale Pražané vyhráli jediný z 13 zápasů v ligové sezoně.

Opava se díky nedělní remíze v Teplicích 2:2 posunula před Příbram na předposlední 15. pozici. "Pro nás pokračuje série důležitých zápasů. Povedlo se nám zabodovat v Teplicích, což jsme chtěli, teď hrajeme dvakrát doma a potřebujeme další body. Pro mě je pozitivní, že po remíze v Teplicích z mužstva cítím bojového ducha, kluci chtějí. Nedíváme se na ostatní týmy, díváme se sami na sebe a věřím, že proti Bohemce uspějeme," konstatoval trenér Opavy Jiří Balcárek.

Souboj Sparta - Teplice začne ve 20 hodin, zbylá čtyři utkání mají výkop o dvě hodiny dříve.

Hlasy před středečními zápasy 27. kola první ligy:

Baník Ostrava (v tabulce: 5.) - Viktoria Plzeň (2.)

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Co jsem Plzeň viděl, hraje opravdu velmi dobře. V českých podmínkách to teď je asi nejtěžší soupeř. Ale tím pádem je to pro nás i výzva. Po pauze jsme zatím hráli se soupeři, proti kterým jsme museli tvořit, teď jsme v pozici, že je asi favorit soupeř. Věřím, že to ve středu soupeři znepříjemníme tak, jak to Baník proti silným týmům vždy uměl."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Vítězství s Mladou Boleslaví pro nás bylo velmi podstatné, nyní je ale největší výzvou opět nejbližší zápas. Už na něj myslíme, pustili jsme si pár věcí o soupeři a bude velmi důležité, aby se nám podařilo přepnout do módu předzápasové přípravy. Po příchodu nového trenéra se Baník snaží přejít na určitý herní styl, který je velmi zajímavý. Je to pro nás velká výzva připravit se na ten zápas, umět reagovat a zároveň být aktivní a využívat naše silné stránky. Hlavně abychom byli vítězní."

1. FC Slovácko (7.) - MFK Karviná (13.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Před zápasem s Karvinou nás trápí složení obrany, čtyři defenzivní hráči jsou mimo hru. Ale při náročném systému anglických týdnů bychom stejně museli hráče točit, takže si s tím budeme muset poradit. Čeká nás velmi těžké utkání, Karviná má vynikající jaro. I v neděli proti Spartě předvedla výborný první poločas a teprve ve druhém vypadla z role. My ale stále hrajeme o elitní šestku a pokud se chceme do ní vrátit, musíme soupeře z dolní části tabulky porazit. To je náš cíl."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Po sérii jarních podařených zápasů nám vůbec nevyšel druhý poločas v utkání se Spartou a je tam spousta věcí, které se proti Slovácku nesmí opakovat. I když nám vypadli ze sestavy dva hráči kvůli kartám, pořád máme dost široký kádr na to, abychom je nahradili a poskládali dobrou jedenáctku. Věřím, že budeme kvalitně připraveni."

Dynamo České Budějovice (9.) - Sigma Olomouc (10.)

David Horejš (trenér Budějovic): "Musíme se zase vrátit k poctivé hře, která nás zdobila, protože momentálně mi přijde, že si jdeme jenom zahrát fotbal. Je to, jako bychom byli ještě v karanténě a sezonu prostě chtěli jen nějak dohrát. Věříme, že navážeme na povedený závěr zápasu na Bohemce a přeneseme to do utkání s Olomoucí. Uděláme vše po výhru."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "V sobotu jsme selhali doma s Příbramí a to pro nás bylo velké zklamání. Musíme to napravit. To, co nám šlapalo na začátku jara, nám teď nefunguje. Chyběla nám obětavost, důraz, nasazení, ani pohyb nebyl ideální. I z toho důvodu budu muset sáhnout do sestavy. Mým úkolem je v nejbližších kolech dostat kluky zpět do formy. Máme čtyři zápasy na to, abychom se zvedli, udrželi ve skupině o Evropu a uspěli v poháru. Ale Budějovice jsou na tom podobně, mají za sebou sérii nezdarů a doma se budou chtít rehabilitovat. Bude to velmi těžký duel."

SFC Opava (15.) - Bohemians Praha 1905 (11.)

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Pro nás pokračuje série důležitých zápasů. Povedlo se nám zabodovat v Teplicích, což jsme chtěli, teď hrajeme dvakrát doma a potřebujeme další body. Pro mě je pozitivní, že po remíze v Teplicích z mužstva cítím bojového ducha, kluci chtějí. Nedíváme se na ostatní týmy, díváme se sami na sebe a věřím, že proti Bohemce uspějeme."

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Čeká nás velmi těžký soupeř. Opava uhrála důležitý bod v Teplicích, kde sahala i po vítězství. Na podzim jsme s nimi sehráli doma velmi těžký zápas, který se nám se štěstím podařilo vyhrát. Zdají se mi konsolidovanější a lépe pracují v obranném bloku. Hůře se do nich teď soupeři dostávají. My potřebujeme navázat na výkony z domácích duelů."

Sparta Praha (6.) - FK Teplice (12.)

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Vždy je lepší, když se vyhraje, protože regenerace a další věci se pak dělají snadněji a s úsměvem. Ale jde o to, abychom se takhle smáli i po zápase s Teplicemi. Soupeř teď docela točí sestavu. Vrátil se jim Mareš, který první dva zápasy nehrál kvůli kartám. Vykartoval se jim stoper Kodeš, který hrál v obraně pravidelně. V útoku je nepříjemný Řezníček, který dohrává soupeře, ale všechno je to o tom, jak zápas zvládneme my. Jak budeme nachystaní a jak to kluci předvedou na hřišti. S absencí Štetiny se vypořádáme, náhradu máme. Kluky jsme připravovali na to, že změny přijdou, protože program je náročný a můžou přijít karty nebo zranění."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Sparta ve druhé půli v Karviné předvedla celkem solidní výkon a hlavně pořád je to Sparta Praha, která má svou sílu. Ta největší je podle mě v kombinaci ve středu pole, kde hráči jako Kanga nebo Dočkal jsou silní na míči a umí je rozdat. Co se týče nás, není žádným tajemstvím, že máme velké problémy na levém stoperu. Vykartovaný Kodeš tam jen supluje, protože Petr Mareš se Shejbalem jsou zranění. Teď mám dvě varianty a buď to vyřeším jiným hráčem, nebo systémově."

Statistické údaje před středečními zápasy 27. kola: -------- Baník Ostrava (5.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: středa 3. června, 18:00. Rozhodčí: Hrubeš - Vaňkát, Koval. Bilance: 44 14-11-19 49:60. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pokorný, Svozil, Stronati - Fillo, Jánoš, Hrubý, Jirásek, Fleišman - Šašinka, Potočný. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kovařík. Absence: nikdo - Alvir, Ekpai (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: De Azevedo, Jánoš - Alvir, Bucha, Čermák, Hejda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný - Bucha (oba 9). Zajímavosti: - Plzeň v lize neprohrála s Ostravou 19x za sebou od srpna 2009 - Plzeň z posledních 8 ligových utkání v Ostravě 7x vyhrála a jednou remizovala - Ostrava prohrála jediné z posledních 11 kol - Ostrava oba zápasy po koronavirové pauze remizovala a v lize 3x za sebou nezvítězila - Ostrava doma v lize 4x za sebou nevyhrála - Plzeň na jaře vyhrála všech 7 soutěžních zápasů pod trenérem Guľou (z toho 6 v lize) a prohrála jediné z posledních 12 kol - Plzeň venku v lize vyhrála 3x za sebou a mimo svůj stadion prohrála jediný z posledních 6 zápasů - Plzeň má s 54 vstřelenými góly nejlepší útok ligy spolu se Slavií - De Azevedo (Ostrava) může odehrát 100. ligový zápas - trenér Ostravy Kozel hrával v Plzni - Kopic (Plzeň) slaví den po utkání 30. narozeniny 1. FC Slovácko (7.) - MFK Karviná (13.) Výkop: středa 3. června, 18:00. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. Bilance: 8 4-3-1 9:3. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Daníček, Divíšek - Sadílek, Havlík - Navrátil, Dvořák, Petržela - Zajíc. Karviná: Bolek - Moravec, Šindelář, Rundič, Čonka - Janečka, Smrž, Qose - Ba Loua, Guba, Taiwo. Absence: Reinberk (8 ŽK), Kadlec (trest za ČK), Zahustel, Vecheta (oba zranění), Šimko, Kliment (oba nejistý start) - Ndefe (8 ŽK), Lingr (4 ŽK), Petráň (zranění). Disciplinární ohrožení: Hofmann - Rundič (oba 7 ŽK), Ba Loua, Hanousek, Petkov, Petráň, Bukata (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Zajíc (7) - Lingr (4). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo poslední 3 vzájemné ligové zápasy (všechny 2:0) - Slovácko ve 4 domácích ligových zápasech s Karvinou neprohrálo a dostalo jediný gól - Slovácko v minulém kole po 4 ligových zápasech prohrálo a inkasovalo - Slovácko vyhrálo jediné z posledních 6 kol - Slovácko prohrálo jediný z posledních 11 domácích ligových zápasů - Karviná minule podlehla Spartě 1:4 a po 5 kolech prohrála a inkasovala - Karviná venku v lize 7x za sebou nevyhrála a neskórovala, v posledních 2 zápasech tam remizovala 0:0 - Kohút (Slovácko) slaví den po utkání 20. narozeniny Dynamo České Budějovice (9.) - Sigma Olomouc (10.) Výkop: středa 3. června, 18:00. Rozhodčí: Julínek - Hock, M. Novák. Bilance: 35 12-10-13 40:43. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, P. Novák, Kladrubský - Čavoš, Havelka - Brandner, Šulc, Schranz - Ledecký. Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Kerbr - Zahradníček, Breite, Houska, González, Falta - Juliš. Absence: Sivok (trest za ČK), Javorek, Mršič (oba nejistý start) - Vepřek (4 ŽK), Nešpor (zranění), Pilař (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Novák, Čavoš, Ledecký (všichni 7 ŽK), Havel, Havelka - Juliš, Sladký (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Schranz (8) - Juliš (5). Zajímavosti: - Olomouc vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 7 domácích ligových duelů s Olomoucí - Č. Budějovice prohrály oba zápasy po koronavirové pauze a 4 kola po sobě nebodovaly, z toho 3x neskórovaly - Č. Budějovice prohrály poslední 2 domácí ligové zápasy a nedaly v nich gól - Olomouc v lize 4x za sebou nezvítězila - Olomouc prohrála jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů - Olomouc je s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Kopečný (Č. Budějovice) si může připsat 50. start v lize SFC Opava (15.) - Bohemians Praha 1905 (11.) Výkop: středa 3. června, 18:00. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Caletka. Bilance: 10 2-3-5 7:8. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Harazim, Hnaníček, Žídek, Helešic - Mondek, Souček, Řezníček, Dordič - Železník - Juřena. Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Hůlka - Bartek, Hronek, Vacek, Jindřišek, Schumacher - Pulkrab, Vodháněl. Absence: Dedič (zranění), Zavadil (nejistý start) - Ugwu (zranění). Disciplinární ohrožení: Žídek, Souček, Juřena - Bartek, Jindřišek, Podaný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Dedič (4) - Vodháněl (5). Zajímavosti: - Bohemians neprohráli v lize s Opavou 8x po sobě (z toho 6 výher) a navíc 7x neinkasovali - Opava vyhrála jen první ze 4 domácích ligových zápasů s Bohemians a v posledních 3 neskórovala - Opava prohrála jediné z posledních 4 kol, po koronavirové pauze v obou zápasech remizovala - Opava je s 12 body nejhorším domácím týmem ligy, i když tam poslední 2 zápasy neprohrála - Opava má s 13 góly nejhorší útok ligy - Bohemians vyhráli 3 kola po sobě a nastříleli v nich 10 gólů, prohráli jediné z posledních 7 kol - Bohemians vyhráli venku v ligové sezoně jediný z 13 zápasů a získali tam jen 5 z celkových 33 bodů - Mondek (Opava) slaví den před utkáním 29. narozeniny - Schaffartzik (Opava) si může připsat 50. ligový start Sparta Praha (6.) - FK Teplice (12.) Výkop: středa 3. června, 20:00. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Poživil. Bilance: 47 22-16-9 66:42. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Sáček, Costa, Hancko, Frýdek - Krejčí - Karlsson, Kanga, Dočkal, Hložek - Tetteh. Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Knapík, Vondrášek - Moulis, Trubač, Kučera, Radosta - J. Mareš, Řezníček. Absence: Štetina (4 ŽK), Graiciar, Lischka, Panák, Ben Chaim, Kaya (všichni zranění), Plavšič (nejistý start) - Kodeš (trest za ČK), Vyhnal, Shejbal, Hyčka, P. Mareš (všichni zranění), Ljevakovič (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Krejčí (7 ŽK), Hancko (3 ŽK) - Vondrášek (7 ŽK), Hyčka (3 ŽK). Nejlepší střelci: Kanga (10) - J. Mareš (6). Zajímavosti: - Sparta vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů, na druhou stranu ale prohrála jediný z posledních 11 - Sparta naposledy doma s Teplicemi prohrála 0:1, ale předtím s nimi na Letné 7x za sebou bodovala - Sparta v neděli porazila Karvinou a vyhrála po 6 kolech - Sparta v posledních 3 domácích ligových zápasech nevyhrála a získala jen bod - Teplice vyhrály jediné z posledních 7 kol - Teplice v posledních 6 ligových zápasech venku nevyhrály (remíza, 5 proher) - Teplice na rozdíl od Sparty odehrály po koronavirové pauze už 3 utkání, vyhrály jen první doma proti Liberci - Hanousek (Sparta) slaví den před utkáním 27. narozeniny - trenér Teplic Hejkal odkoučuje 50. zápas v lize, v minulosti dělal asistenta na Spartě - Trubač (Teplice) může odehrát 100. ligový zápas Tabulka: 1. Slavia 26 20 4 2 54:8 64 2. Plzeň 26 17 5 4 54:22 56 3. Jablonec 26 12 7 7 43:36 43 4. Liberec 26 13 3 10 46:34 42 5. Ostrava 26 11 7 8 37:28 40 6. Sparta 26 10 8 8 47:35 38 7. Slovácko 26 10 8 8 31:30 38 8. Mladá Boleslav 26 11 4 11 43:45 37 9. České Budějovice 26 11 3 12 41:42 36 10. Olomouc 26 7 12 7 32:31 33 11. Bohemians 26 9 6 11 32:39 33 12. Teplice 26 6 10 10 23:41 28 13. Karviná 26 5 9 12 21:34 24 14. Zlín 26 6 5 15 23:42 23 15. Opava 26 4 7 15 13:43 19 16. Příbram 26 4 6 16 17:47 18