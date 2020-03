Rozhovory OPEC+ o snížení těžby ropy zkrachovaly

Vídeň - Dnešní rozhovory Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců o rozsáhlejším snížení těžby skončily bez dohody. Ceny ropy kvůli krachu jednání vykazují pokles o více než osm procent. OPEC navrhoval snížení těžby o dalších 1,5 milionu barelů denně. Z toho mělo půl milionu barelů připadnout na Rusko a další nečlenské země. Rusko se však podle zdrojů agentury Reuters k návrhu odmítlo připojit.

Skupina zahrnující OPEC a jeho spojence, která se označuje jako OPEC+, nyní omezuje těžbu o 2,1 milionu barelů denně. Současná dohoda platí do konce března. "Od 1. dubna neplatí pro členy i nečleny OPEC žádné restrikce," uvedl po skončení dnešních rozhovorů ruský ministr energetiky Alexandr Novak.

OPEC chtěl dodatečným snížením těžby reagovat na negativní vliv epidemie nového typu koronaviru na poptávku. Návrh OPEC předpokládal, že dosavadní omezení produkce by zůstalo v platnosti až do konce roku. Dodatečné snížení o 1,5 milionu barelů mělo podle návrhu prosazovaného především Saúdskou Arábií platit od dubna do června.

"Jednání členských států aliance OPEC+ o hlubších těžebních škrtech dnes skončilo fiaskem. Producentské státy se nejenže nebyly schopny dohodnout na dodatečném omezení těžby v reakci na šíření koronaviru, ale padnout nechaly i dosavadní produkční škrty v rozsahu 2,1 milionu barelů denně, kterým vyprší platnost na konci března," uvedl analytik Dominik Rusinko ze společnosti ČSOB.