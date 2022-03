Rozhovor se Zelenským na ČT24 vidělo v pondělí téměř čtvrt milionu diváků

Praha - Rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se zpravodajem Michalem Kubalem sledovalo v pondělí po 20:15 na zpravodajské stanici ČT24 v průměru 223.000 diváků starších 15 let, tedy asi 5,3 procenta všech lidí u televizních obrazovek. Je to zároveň zhruba dvojnásobek současné běžné sledovanosti kanálu po invazi Ruska na Ukrajinu. Vyplývá to z údajů České televize.

Na sociálních sítích si někteří diváci stěžovali na nižší kvalitu tlumočení. Česká televize chtěla podle mluvčí Karolíny Blinkové nabídnout divákům celý, nesestříhaný hodinový rozhovor s ukrajinským prezidentem, co nejdříve to bude vzhledem k technickým podmínkám možné.

"Rozhovor jsme doplnili profesionálním certifikovaným simultánním tlumočením. Titulkování či dabing by vysílání výrazně oddálily. Čeští diváci díky tomu měli možnost zhlédnout rozhovor dříve než lidé na Ukrajině i dříve než diváci všech zemí Evropy," uvedla.

Přepis celého rozhovoru je k dispozici na webu ČT pod. Dabovaná verze už běží ve vysílání. Otitulkovanou originální verzi ČT rovněž chystá a umístí ji také na web.

Zelenskyj v Kyjevě poskytl rozhovor Kubalovi a dvěma dalším novinářkám Evropské vysílací unie.