Rozhodovaly maličkosti, řekl Růžička po třineckém postupu a jubilejním gólu

Mladá Boleslav - Hokejový útočník Martin Růžička se po jednozápasovém trestu vrátil do sestavy Třince v semifinálové sérii proti Mladé Boleslavi a prvním gólem v play off se podepsal pod postup Ocelářů do finále. Pětatřicetiletý elitní střelec si zároveň připsal jubilejní 50. gól ve vyřazovacích utkáních v nejvyšší české soutěži.

"Je to pěkné a samozřejmě jsem rád, že mi to tam spadlo. I to, že je to jubilejní gól. Nám v týmu je ale prakticky jedno, kdo dá gól. Chceme hlavně vyhrávat a neřešíme, kdo se trefí. Jsme rádi, že jsme Boleslav nakonec udolali a jsme zase ve finále," řekl Růžička novinářům po výhře Ocelářů 2:1.

Růžička se mezi střelce zapsal poprvé od 25. února, kdy se prosadil proti Zlínu. "Kecal bych, kdybych neřekl, že to byla úleva. Góly se (ode mě) čekají. Nějak to tam nepadalo. Jsem rád, že jsem alespoň takhle pomohl týmu," přiznal.

Důležitým momentem dnešního utkání byla nevyužitá 108 sekund dlouhá přesilovka domácích pět na tři. "Určitě se to tam lámalo. Kdyby dali gól, Bůh ví, jak by to vypadalo. Ale nepodařilo se, kluci to neskutečně odbránili a myslím si, že nám to hodně pomohlo," řekl Růžička, který se poté navíc sám v přesilovce Ocelářů prosadil.

Třinec porazil Mladou Boleslav 4:0 na zápasy, podle zkušeného útočníka ale semifinálová série nebyla jednoduchá. "Bylo to náročné. Boleslav je skvělý tým a rozhodovaly maličkosti. Jeden nájezd nebo prodloužení. Ale šli jsme si za tím a nakonec se štěstí přiklonilo k nám a postupujeme dál," řekl Růžička.

Oceláři ještě v letošním play off neprohráli ani jedno utkání. Ve čtvrtfinále porazili také 4:0 Vítkovice. "Vypadá to jednoznačně, ale každý zápas je ukrutná dřina. S klukama víme, že do každého jednoho střídání musíme jít naplno, abychom hráli tak, že chceme uspět. Jestli to bude na čtyři nebo na sedm, to neřešíme. Snažíme se hrát tak, abychom uspěli," podotkl. Důležité podle Růžičky je, že všichni hráči dodržují trenérem stanovený systém,

Slezané se teď budou chystat na finále, ve kterém se představí počtvrté za sebou. "Samozřejmě budeme chtít uspět. Určitě to není rutina. Sice jsme počtvrté ve finále, ale každé finále je specifické a je neskutečné," řekl Růžička. Síla Třince je podle něj i v tom, že jádro týmu se nemění. "Myslím si, že je to jeden z klíčů. Jsme tady kluci, kteří jsme tam dlouho a víme, co obnáší vyhrát tyhle zápasy. Noví kluci skvěle zapadli a všichni se snažíme šlapat," řekl Růžička.

Soupeřem Třince ve finále by mohla být pražská Sparta, která vyhrála první tři zápasy nad Českými Budějovicemi. Růžička ale nad soupeřem zatím nepřemýšlí. "Mají to rozehrané dobře a vypadá to na Spartu, ale nevím, jak to dopadne. Má skvělý kádr, ale teď o ní nemůžu mluvit. Nevím, jestli tam budou. Uvidíme, kdo proti nám postoupí," dodal Růžička.