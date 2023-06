Rozhodnutí, zda zařadit kratom na seznam zakázaných látek, vláda odložila

Praha - Rozhodnutí, zda zařadit kratom a kanabinol HHC na seznam zakázaných látek na zasedání vlády nepadlo. Projednání nařízení ministerstva zdravotnictví vláda podle výsledků odložila. Ministerstvo zdůvodnilo svůj návrh tím, že jsou látky dostupné dětem a mladým, rychle se mezi nimi šíří a jsou pro ně rizikové. Se zákazem nesouhlasil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ani vládní odbor protidrogové politiky.

Kanabinol HHC pochází z konopí a kratom z tropické rostliny. V malém množství mohou mít léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumují. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek. Experti hodnotí tyto látky jako méně rizikové, doporučují ale stanovit pro jejich prodej a kontrolu jasná pravidla.

Ministerstvo současně se zákazem navrhuje rychlé přijetí novely s regulací psychomodulačních látek a poté kratom a HHC nechá hned ze seznamu vyškrtnout. Na seznamu zakázaných látek je v Česku kolem pěti stovek sloučenin. Dělí se do sedmi skupin. Ministerstvo navrhuje v nařízení do dvou oddílů s nejpřísnějšími pravidly zapsat devět substancí.

Protidrogový koordinátor, vládní protidrogový odbor i ministr pro legislativu se proti zákazu staví. Upozorňují na to, že po jeho zavedení by držení kratomu či HHC bylo trestné, hrozit by mohly roky vězení a náklady by si vyžádaly stíhání i soudní procesy. Vobořil doporučuje vyčkat na přijetí novely s pravidly. Psychomodulační látky by si nemohli koupit mladí do 18 let a děti. Prodej by mohl být jen s obsluhou, ne v automatech. Zakázaná by byla reklama. Normu by pro urychlení procesu předložili poslanci, schvalovat by se mohla na podzim, uvedl koordinátor.

Prodejci kanabinoidů a kratomu před zákazem varují. Zákaz by podle nich mohl vést ke vzniku černého trhu a desítky tisíc lidí, kteří látky podle nich užívají pro léčebné účely, by se mohly dostat do problémů se zákonem. V tiskové zprávě to uvedly Česko-slovenská asociace za kratom (ČSAK) a Asociace za bezpečné prodejní automaty (ABPA).

"Látky z trhu nezmizí, pouze je nahradí jiné a přesunou se na černý trh," uvedla předseda ABPA Vojtěch Ulman, které sdružuje většinu provozovatelů automatů s kanabinoidy. Ve snaze zákazu předejít asociace postupně zavádí na automatech čtečky občanských průkazů a její členové neumisťují zařízení poblíž škol. Petici proti regulaci kratomu podle asociace podepsalo v ČR přes 17.000 lidí.