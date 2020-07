Rozhodnutí v kárném řízení se Sotolářem padne dnes odpoledne

Brno - Kárný senát dnes ukončil dokazování v řízení se soudcem Alexandrem Sotolářem z Městského soudu v Praze, který se zabýval kauzou opencard. Rozhodnutí vyhlásí ve 14:00. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) trvá na odvolání Sotoláře z funkce soudce. Jeho nadřízený Libor Vávra, předseda městského soudu, je mírnější, žádá jen odvolání Sotoláře z funkce předsedy senátu. Sotolář vinu necítí.

Podle kárných žalob Benešové a Vávry soudce manipuloval s protokoly z jednání v případu opencard. Sám připustil, že existují rozdíly mezi zvukovým záznamem a protokolem, vyloučil ale, že by byly pouze v neprospěch obžalovaných, případně že by jim chtěl uškodit.

"Proč bych to dělal? Neměl jsem žádný osobní zájem na výsledku řízení, případně snad na odsouzení obžalovaných," řekl Sotolář kárnému senátu. Upravoval podle svých slov jen ta místa v protokolech, kde přepisy nebyly úplné, obsahovaly nedokončené věty nebo v nich bylo něco nepřesně zachyceno.

"Nepovažuju to za zločin, ale je to gigantická ostuda," uvedl v závěrečném návrhu Vávra. "Není to jenom ostuda, je to něco nemyslitelného, co by se vůbec nemělo v justici dít, totálně to znevěrohodňuje justici," řekla Benešová. Nikdo podle ní nemůže zaručit, že Sotolář nebude podobný postup opakovat v budoucnosti.

Benešová už dříve dočasně zprostila Sotoláře funkce. Kárný senát může soudci uložit důtku, snížit plat, zbavit jej funkce předsedy senátu, což navrhl Vávra, nebo trvale vykázat z justice, jak požaduje Benešová.

Sotolář dvakrát uznal bývalého pražského primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) a další někdejší radní vinnými z porušování povinností při správě cizího majetku. V roce 2012 podle obžaloby neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k opencard. Magistrát firmu oslovil jako jedinou v jednacím řízení bez uveřejnění.

Vrchní soud oba Sotolářovy rozsudky zrušil. Případ dostala na starost nová soudkyně. Hudeček je už pravomocně osvobozen. Podle nového verdiktu nerozhodli radní svévolně, ale na základě odborných stanovisek.

Údajnou manipulací s protokoly se zabývala na základě trestního oznámení Nadačního fondu proti korupci také policie. Sotoláře ale stíhat nebude. Nespáchal podle policistů trestný čin.