Rozhodly maličké chyby, musíme se chovat zodpovědněji, řekl Roman

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Jediný gól Třince v druhém semifinále play off hokejové extraligy s Mladou Boleslaví vstřelil už v deváté minutě Rodewald. Kanadský útočník si u pravé tyčky sebral kotouč a pohotovým zakončením mezi nohama otevřel skóre. "Byla to krásná individuální akce, jak si puk potáhl zpoza brány a zakončil. Má to v sobě, dokáže být v takových situacích kreativní. Dokazoval to určitě i v Kanadě, když se probojoval do NHL," řekl třinecký útočník Miloš Roman o Rodewaldovi, který má na kontě deset startů za Ottawu Senators.

Mladá Boleslav ale ještě v první třetině využila špatného střídání Třince a vyrovnala na 1:1. Zbývající dva góly dala ve 31. a 33. minutě během 112 sekund, série je vyrovnaná 1:1. "Nakopl je gól na 1:1. Zápas rozhodly maličké chyby, kterými jsme je pustili do brejku a z toho těžili. Musíme si to v příštích zápasech pohlídat," uvedl Roman. "Také se musíme více tlačit do brány a jít si za těmi góly," podotkl.

To, že padl třetí gól z ofsajdu, nevěděl. "To slyším poprvé. Nevšiml jsem si," uvedl. Třinecký kouč Václav Varaďa zaznamenal, že gól neměl platit, ale vědu z toho nedělal. Zdůraznil, že jako trenérovi mu vadilo, že jeho svěřenci propadli v útočném pásmu.

Roman souhlasil. "Tam to začalo. Snažili jsme se udržet útočné pásmo a špatně jsme vyhodnotili situaci, propadli jsme a oni mají přechody velmi rychlé. Jsou dobří bruslaři, dokážou si s tím poradit, vytvořit si z toho šance. Musíme se chovat zodpovědněji celých šedesát minut, být trpěliví a pohlídat si to, v čem jsou dobří," dodal slovenský centr.

Třinec poprvé v letošním play off prohrával o dvě branky a ke konci třetí třetiny působil podrážděně. Připravil se také o zdramatizování zápasu fauly, protože v závěrečných osmi minutách obdržel tři menší tresty. I Varaďa po zápase řekl, že vyloučení Stránského a Špačka byla zbytečná.

"Nevím, čím to bylo. Takové souboje tam jsou celý zápas. Musíme si to pohlídat. Hrát s chladnou hlavou, vydržet to, zapřít se," uznal Roman. Kvůli faulům se domácí nedostali ke hře bez brankáře, zápas dohrávali v oslabení. "Je potřeba si dát na to pozor. Každé vyloučení ubírá síly, může rozhodovat zápasy," dodal.

Série se nyní za nerozhodného stavu stěhuje do Mladé Boleslavi, kde pokračuje ve středu. "Začíná se víceméně od znova, je to vyrovnaná série. Připravíme se, chceme tam uspět," podotkl Roman.