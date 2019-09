Rozhodlo naše nasazení, komentoval Balvín úspěch proti Brazílii

Šen-čen (Čína) - Stejně jako ve čtvrtek v Šanghaji proti Turecku předvedl i dnes v osmifinálové skupině basketbalového mistrovství světa v Šen-čenu proti Brazílii (93:71) pivot Ondřej Balvín double double. S 15 body byl druhým nejlepším střelcem českého týmu a kraloval utkání s 11 doskoky.

"Dojem z utkání je absolutně skvělý. Rozhodlo naše nasazení. Hráli jsme proti zkušenějšímu týmu. Je to asi nejvíc veteránský tým na šampionátu, ale my jsme to dokázali využít. Běhali jsem, to podle mě bylo nejdůležitější. Fyzicky jsme na ně tlačili a oni se dostali pod tlak a do neshod," řekl Balvín.

Stejně jako proti Turecku čeští hráči přesáhli hranici 90 bodů, předtím proti Japonsku jim k ní chyběl jediný bod. "Ofenziva zatím funguje skvěle. Bojím se, až to přestane padat. Ale ne, hrajeme skvěle. V útoku si podáváme míč, to je podle mě nejdůležitější, že to není individualismus. Máme samozřejmě momenty, kdy to někdo vezme na sebe, ale celkově když potřebujeme, tak hrajeme skvěle jako tým. To je naše důležitá vizitka," doplnil.

Podle něj hráli Brazilci stylem, který českému týmu vyhovoval. "Hodně z nich působí nebo působilo v Evropě, nebo hrajou i NBA. Tak to není tak splašený basket jako třeba Japonsko, není to tak individualistický basket jako třeba Amerika, protože nejsou zase až tak fyzicky vybavení. Je to bližší našemu stylu. Ten nám na turnaji zatím skvěle sedí," pochvaloval si Balvín.

Výše skóre proti Brazílii může hrát pro český tým důležitou roli. Pokud USA porazí Brazílii, mohou Češi s Řeckem prohrát i o 11 bodů a postoupí. "Víme, o co hrajeme příští zápas s Řeckem, a chtěli jsme vyhrát o co nejvíc. Nakonec to bylo o 22 bodů, takže se nám to z určitého hlediska podařilo," řekl Balvín.

Je šťastný, že může bojovat o čtvrtfinále mistrovství světa a užívá si podporu fanoušků. "Doufám, že už zavíráme hubu všem těm, co nás vždycky kritizují. Těm, co říkali, že Turecko bylo unavené. Prostě ukazujeme, že my si to tady vybojovali a zasloužíme si tady být," podotkl.

Sám se nechá překvapit, kam až současná vítězná vlna český tým donese. "Hrajeme si náš basket a snažíme se nás táhnout dopředu. Samozřejmě se chceme dostat co nejdál, ale taky jsme kluci, co máme nohy pevně na zemi. Budeme dělat, co je v rámci našich možností," dodal Balvín.

Pobyt v Šen-čenu si druhý den po přesunu z Šanghaje zatím pochvaluje. "Když to porovnám se Šanghají, tak je to tady klidnější. Máme krásný hotel, kde můžeme víc relaxovat. Není to tak daleko od haly, takže to je super. V hale je trošku větší zima, ale to k tomu patří," uvedl pivot Bilbaa.