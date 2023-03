Rozhodla naše nemohoucnost dávat branky, řekl Řepík po vyřazení Sparty v Třinci

Třinec - Hokejisté Sparty neoplatili Třinci loňskou finálovou porážku a opět ztratili sérii poměrem 2:4. Tentokrát skončila Pražanům sezona už ve čtvrtfinále a jejich čekání na první titul od roku 2007 se znovu protáhlo. Týmu chyběly i góly kapitána Michala Řepíka. Nejlepší střelec Sparty v základní části si v sérii připsal jen dvě asistence.

"Rozhodla naše nemohoucnost dávat góly. Předčili nás v detailech a vyhráli sérii," řekl Řepík novinářům. "Je to strašné zklamání. Budu to skousávat ještě hrozně dlouho. Respekt Třinci, věděli jsme, proti komu hrajeme. Mají tři tituly v řadě, věděli jsme, že to bude těžké. Nám nevyšel první měsíc a půl, pak jsme se chytili a věřili jsme si, že tohle je ten rok, kdy je můžeme porazit. Je to k zamyšlení," pokračoval.

Odvetu za poslední finále hráči Sparty v kabině neřešili. "Spousta kluků to hrála, ale tohle byl nový ročník. Věřili jsme si, chtěli jsme přes ně postoupit. Bylo to vcelku vyrovnané, všechny zápasy byly o jednom gólu, když nepočítám prázdné branky. Byli lepší v detailech, v obětavosti. Na tom musíme zapracovat do dalších ročníků," uvedl Řepík.

Spartě přestaly fungovat i přesilové hry. V posledních dvou zápasech nevyužili Pražané žádnou, zatímco Třinec dal góly tři včetně dvou vítězných. V klíčovém utkání číslo pět Pražané promarnili za stavu 0:1 mezi 25. a 37. minutou čtyři početní výhody a pustili Oceláře k mečbolu.

"Dobře nás přečetli. Hráli strašně obětavě, hodně blokovali střely. Když už se to odrazilo, dokázali to hodit pryč do rohu. Nenašli jsme recept. Lítalo to tam, ale zároveň to někdy bylo statické a nevymysleli jsme nic, co by je třeba rozhodilo. Přesilovky a oslabení hrají v play off velkou roli, to se opět potvrdilo," povzdechl si Řepík.

Do velké formy se dostal i brankář Ondřej Kacetl, jehož Sparta překonala v posledních třech zápasech jen dvakrát. "Je to výborný gólman. Má dva tituly z posledních let, věřil si a tým mu strašně pomáhal. Hráli pospolu před brankou, zahušťovali to, blokovali spoustu střel. My jsme se tam nemohli dostat. Chytal dobře, ale měl to jednodušší tím, jak mu pomohli spoluhráči," vysvětlil sparťanský útočník.

Třinec při posledních třech titulech útočil na Masarykův pohár z druhé pozice. Tentokrát šel do play off až z šestého místa, protože prohrál 12 z posledních 16 utkání základní části. V předkole ale vyřadil v nejkratším čase Litvínov a poté si vyšlápl i na favorizovanou Spartu.

"Neřekl bych, že klamali tělem. Každý tým jde do základní části s tím, že chce být nejlepší. Konec jim nevyšel, dost prohrávali. Je ale vidět, že spousta kluků v týmu zažila tituly, mají v sobě ten bránící systém. Sedí jim to, a když se dostanou na koně a vedou, tak je strašně těžké přes to přecházet. Hráli opravdu obětavě před brankou, nedostávali jsme se do pozic, odkud padají góly. Nebyli jsme tam tak často, jak bychom potřebovali," podotkl Řepík.

Nemyslí si, že by Sparta neměla hráče na play off. "Přestříleli jsme je, vytvořili jsme si šance, ale nedostali jsme se do toho "hausu", odkud góly padají. Dneska jsme v oslabení dostali dva góly z prostoru před bránou, my jsme se tam neprosadili. Teď se hokej hraje kolem branek. Kdo je tam silnější a urputnější, většinou vyhrává. Oni tam byli o ten kousek lepší a zaslouženě vyhráli," uznal Řepík.