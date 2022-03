Rozhodčího v Bochumi trefil kelímek, předehrávka bundesligy se nedohrála

Asistent rozhodčího Christian Gittelman odchází ze hřiště poté, co ho zasáhl do hlavy z hlediště kelímek.

Asistent rozhodčího Christian Gittelman odchází ze hřiště poté, co ho zasáhl do hlavy z hlediště kelímek. ČTK/DPA/Bernd Thissen

Bochum (Německo) - Předehrávka 27. kola německé fotbalové ligy mezi Bochumí a Mönchengladbachem zůstala nedohrána, poté co asistenta rozhodčího trefil do hlavy nápojový kelímek hozený z hlediště. Hlavní sudí zápas v 70. minutě přerušil a po odchodu všech aktérů do šaten poté po několika minutách čekání také ukončil.

V duelu týmů ze spodní poloviny bundesligové tabulky vedli hosté z Mönchengladbachu v té době 2:0. V rozmezí šesti minut se ve druhém poločase trefili Pléa a Embolo.

Kelímek přilétl z části hlediště obsazené převážně domácími fanoušky. "Je hrozná škoda, že zase můžeme hrát před 25.000 diváky a zápas nemá sportovní konec. Je to nepřijatelné, za ten incident je třeba se po všech stránkách omluvit," řekl německým médiím sportovní ředitel domácího VfL Sebastian Schindzielorz.