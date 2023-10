Rozhodčí mi řekl, že šlo o úmyslnou ruku, zabilo to zápas, uvedl Souček

Tirana - Podle kapitána českých fotbalistů Tomáše Součka neuznaný gól a následná červená karta pro útočníka Mojmíra Chytila v závěru první půle prakticky "zabily" zápas evropské kvalifikace v Albánii. Záložník West Hamu v rozhovoru s novináři uvedl, že mu nizozemský rozhodčí Danny Makkelie vysvětlil svůj výrok tím, že slávistický kanonýr zahrál úmyslně rukou. Souček po porážce 0:3 neskrýval velké zklamání, ale věří, že tým nyní ukáže svou sílu.

Češi v závěru první půle dotlačili míč za čáru, ale z vyrovnání se radovat nemohli. Zkušený sudí Makkelie po chvilkové poradě udělil druhou žlutou a následně červenou kartu Chytilovi, který rozhodčímu ukazoval, že hrál ramenem.

"Hned jsem za rozhodčím šel. Řekl mi, že to řeší VAR (videorozhodčí). Říkám si: Jo, dobře, VAR to vyhodnotí. Nakonec mi rozhodčí řekl, že to byla úmyslná ruka, tím pádem druhá žlutá a červená. Ať si každý udělá obrázek sám o tom, co viděl. Tenhle moment zabil zápas," uvedl Souček.

"Už jsme prohrávali, pak jsme to chtěli zvrátit. Mohlo to být 1:1, byli bychom v zápase a celý druhý poločas před námi. Dlouho jsme kontrolovali hru, oni měli jednu střelu na bránu z dálky, z které dali gól. Je to (vyloučení) určitě velká část prohry, ale nemůžeme svádět všechno na to. Mohli jsme dát jiné góly, mrzí nás to," doplnil osmadvacetiletý středopolař.

Jeho tým si ještě více zkomplikoval boj o postup na šampionát v Německu. Ve skupině klesl na třetí pozici za druhé Polsko a vedoucí Albánii, odehrál ale o zápas méně než oba soupeři. V neděli Češi nastoupí doma proti Faerským ostrovům.

"Komplikace je to velká, ale pořád je to v našich rukách. Musíme v neděli udělat povinné tři body proti Faerským ostrovům. Ukáže se, jak je silný náš tým, snad je silný hodně. Vzájemně si předáme sebevědomí, podpoříme jeden druhého. Věřím, že to zvládneme," uvedl Souček.

Jurásek: Chytil říkal, že hrál ramenem, druhá žlutá byla nesmyslná

Obránce David Jurásek po vysoké porážce českých fotbalistů 0:3 v Albánii v kvalifikaci mistrovství Evropy nerozuměl vyloučení spoluhráče Mojmíra Chytila za údajnou hru rukou. Krajní bek Benfiky Lisabon v rozhovoru s novináři označil druhou žlutou a červenou kartu pro slávistického útočníka za nesmyslnou.

Hosté sice ve 40. minutě v Tiraně dotlačili míč za čáru, nizozemští sudí ale usoudili, že Chytil zahrál úmyslně rukou, branku na 1:1 neuznali a hlavní rozhodčí Danny Makkelie navrch českého útočníka po druhé žluté kartě vyloučil.

"Mojma (Chytil) říkal, že hrál ramenem, rozhodčí to vyhodnotil jako ruku. Ještě dal podle mě nesmyslnou žlutou kartou. Ale to se může ve fotbale stát," uvedl Jurásek, který se do sestavy národního týmu vrátil po zranění.

Připustil, že Chytilovo vyloučení utkání ovlivnilo. "Určitě to nějaký důvod je. Ale bylo dost času, abychom s tím něco udělali. Myslím, že jsme byli dobří na balonu, celkem se nám dařilo se tam dostávat, ale prostě jsme si nevytvořili takovou šanci, která by nás přivedla ke gólu," mínil Jurásek.

"Určitě jsme se s tím nesmířili. Co bylo v šatně, zůstane tam. Ale šli jsme na hřiště do druhého poločasu s tím, že to otočíme," přidal bývalý hráč Slavie nebo Mladé Boleslavi.

Oslabení hosté ztrátu nedotáhli, navíc po změně stran ještě dvakrát inkasovali po trefách Taulanta Seferiho. "Museli jsme to víc otevřít, protože jsme nechtěli prohrát 1:0. Bohužel soupeř zazlobil z brejků. Povedlo se jim to víc než nám. Budeme se snažit to v dalších zápasech napravit," prohlásil Jurásek.

Podle něj české mužstvo tolik nerozhodilo, že prohrávalo už od deváté minuty, kdy se prosadil Jasir Asani střelou z dálky. "My jsme dobývali od začátku i před tím gólem. Na tom se vůbec nic nezměnilo, akorát vedli 1:0 de facto od začátku," řekl třiadvacetiletý obránce.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se ve skupině E po pátém z osmi kol propadli na nepostupové třetí místo. Na druhé Polsko ztrácejí bod a na vedoucí Albánce už pět. Oba soupeři ale odehráli o zápas více než Češi, který v neděli v Plzni přivítají poslednímu celek tabulky Faerské ostrovy. "Komplikace je to určitě, ale furt si myslím, že máme na to, abychom to zvládli a dostali se na Euro," dodal Jurásek.