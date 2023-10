Rozhlas: Ruský hacker Nikulin, vydaný z Česka do USA, už je na svobodě

Praha - Ruský hacker Jevgenij Nikulin, kterého Česko vydalo na jaře 2018 do Spojených států, byl koncem letošního února propuštěn z vězení, uvádí web iROZHLAS.cz a Český rozhlas-Radiožurnál. Louisianskou věznici Oakdale opustil necelý rok před uplynutím soudem vyměřeného trestu v délce sedmi let a čtyř měsíců, do kterého mu byl započítaný i předchozí pobyt ve vazbě od jeho zatčení v říjnu 2016. Federální soud ani vězeňský úřad podle rozhlasu nevědí, kam Nikulin z vězení zamířil. Nikulina uznal americký soud vinným z toho, že ukradl data z více než 117 milionů internetových účtů.

Propuštění Nikulina z americké věznice potvrdil Českému rozhlasu mluvčí federálního soudce Williama Alsupa i Scott Taylor z Federálního úřadu pro vězeňství. Nikulinův americký obhájce Adam Gasner k tomu doplnil, že předčasné propuštění je běžný postup. "Do trestu pana Nikulina se započítala doba, kterou strávil v české vazbě, a také období, kdy v USA čekal na soud. Část trestu mu také, stejně jako dalším vězňům, odpustili za dobré chování," uvedl advokát.

Federální soud ani vězeňský úřad nevědí, kam Nikulin z vězení zamířil, uvádí rozhlas. Americká justice podle něj ale předpokládala, že Spojené státy opustí. "Obžalovaný bude po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pravděpodobně deportován a nebude se nacházet za území Spojených států, kde by jinak byl pod dohledem," stojí podle rozhlasu v soudních dokumentech.

Nikulin byl zadržen v říjnu 2016 v Praze na americkou žádost. Český soud pak souhlasil s vydáním do USA, i když o vydání svého občana současně požádalo i Rusko. Do Spojených států byl vydán v březnu 2018. Soud v San Francisku Nikulina později uznal vinným v devíti bodech obžaloby, podle nichž v roce 2012 napadl sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox a ukradl data z více než 117 milionů účtů. Za to byl odsouzen k sedmi letům a čtyřem měsícům vězení.

Vydání Nikulina do Spojených států vyvolalo v Česku velkou pozornost. O Nikulinovo vydání usilovalo i Rusko, přičemž kolize americké a ruské žádosti vyvolávala politické pnutí na mezinárodní i domácí scéně.

Tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) povolil Nikulinovu extradikci v březnu 2018, ačkoliv česká justice v té době ještě ve fázi kasační stížnosti řešila Nikulinův případný nárok na azyl. Ústavní soud se proto následně Rusa zastal, a to přesto, že muž nakonec azyl nezískal. Konstatoval, že ministr porušil Nikulinova práva. Ministerstvo spravedlnosti proto Nikulinovi vyplatilo odškodné čtvrt milionu korun. Loni v říjnu ale soud rozhodl, že Nikulin nemá nárok na 1,25 milionu Kč, které po Česku žádal jako odškodnění kvůli svému předčasnému vydání do USA.