Rozhlas a televize Slovenska i agentura TASR budou dostávat dotaci

Bratislava – Veřejnoprávní rozhlas a televize Slovenska (RTVS) bude místo zrušených koncesionářských poplatků dostávat dotaci od státu. Příslušný návrh zákona dnes velkou většinou schválil slovenský parlament, který dříve rozhodl, že domácnosti a zaměstnavatelé poplatek pro RTVS od letošního července platit už nebudou. Nárok na zákonem stanovenou výši příspěvku od státu k zajištění služeb ve veřejném zájmu bude mít nově také veřejnoprávní tisková agentura TASR.

V případě podpisu zákona prezidentkou Zuzanou Čaputovou dostane RTVS státní dotaci v roční výši odpovídající 0,17 procenta výkonu ekonomiky (HDP) Slovenska zpřed dvou let. V příštím roce by to znamenalo zhruba 186 milionů eur (4,4 miliardy korun). Předchozí vláda, která návrh zákona připravila a která navrhla příspěvek 0,15 procenta HDP, v materiálu uvedla, že RTVS potřebuje alespoň 160 milionů eur (3,8 miliardy korun) a že letos má z dosavadních koncesionářských poplatků, státních dotací a z reklamy pokryté výdaje ve výši 143,3 milionu eur.

Končící koncesionářské poplatky na Slovensku se nezvyšovaly od roku 2003. Pro obyvatele, kteří jsou odběrateli elektřiny, poplatek činí 4,64 eura (110 korun) měsíčně. Zaměstnavatelé platí v závislosti na počtu zaměstnanců, nejvyšší měsíční sazba činí 464,71 eura (11.045 Kč).

Koncesionářské poplatky se platí také v Česku. Česká televize i Český rozhlas podle dřívějších informací navrhují zvýšení poplatku shodně o 15 korun. Televizní poplatek by se zvýšil na 150 Kč a rozhlasový na 60 Kč.

Schválením pozměňovacího návrhu slovenský parlament rozhodl, že na příspěvek od státu bude mít nárok také agentura TASR. Výše této dotace dosáhne od příštího roku 0,0029 procenta HDP Slovenska, v roce 2024 to bude znamenat přes tři miliony eur (71 milionů korun). Státní dotace pro RTVS a TASR se podle zákona nesníží v případě ekonomické recese, tedy poklesu HDP.