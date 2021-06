Rozdíl v podpoře koalice Pirátů a STAN a hnutím ANO se podle Medianu zmenšil

Praha - Sněmovní volby by v květnu vyhrála koalice Pirátů a Starostů se ziskem 24 procent hlasů. Druhé ANO by podpořilo 23 procent voličů. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median. Ve srovnání s dubnem klesla podpora Pirátů a Starostů o tři procentní body. ANO si naopak o dva body polepšilo.

Pozici třetího nejsilnějšího subjektu přisuzuje květnový volební model koalici Spolu, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09. Hlas by jí odevzdalo 19,5 procenta voličů, zatímco v dubnu to bylo 17 procent.

Čtvrté hnutí SPD by získalo hlas devíti procent voličů. V dubnu byla jeho podpora o 2,5 procentního bodu vyšší.

Do Sněmovny by se dostala ještě ČSSD a komunisté. Sociálním demokratům přisuzuje model Medianu zisk sedmi procent hlasů. KSČM by získala šest procent.

Bez zastoupení v dolní parlamentní komoře by zůstalo hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Hlas by mu odevzdaly čtyři procenta voličů. O půl procentního bodu nižší zisk by si připsalo uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci. Pro Zelené by hlasovalo 2,5 procenta voličů.

Ke sněmovním volbám by v květnu přišlo podle svého vyjádření 64,5 procenta respondentů. Naproti tomu 27 procent dotázaných uvedlo, že by k volbám určitě nešli.

Koalice Pirátů a STAN měla v květnu podle zjištění Medianu také nejvyšší volební potenciál. Pokud by získala hlasy od všech voličů, kteří ji vážně zvažují volit a nevylučují účast při hlasování, mohla by ve volbách hypoteticky dostat 30 procent. Ve srovnání s dubnem to ale představuje pokles o čtyři procentní body. Hnutí ANO mělo v květnu potenciál získat 29,5 procenta hlasů a koalice Spolu by mohla oslovit až 27,5 procenta voličů. Potenciál SPD je podle Medianu 14 procent, ČSSD 11 procent a KSČM 8,5 procenta.

Mírně odlišné pořadí je u takzvaného volebního jádra, které zahrnuje pouze ty respondenty, kteří jsou si volbou konkrétního politického subjektu jistí. Největší jádro má hnutí ANO, kterému by hlasy jen od přesvědčených voličů zajistily 17procentní volební zisk. Následuje koalice Pirátů a Starostů s 15,5 procenta, třetí koalice Spolu má jádro o tři procentní body menší. Hnutí SPD by hlas od rozhodnutých voličů zajistil zisk sedmi procent, v případě komunistů by to bylo 4,5 procenta a u sociálních demokratů tři procenta.

Data pro volební model sbírala agentura Median od 1. do 31. května. Do průzkumu se zapojilo 1072 respondentů ve věku 18 a více let.