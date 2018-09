Berlín - Česko a Německo nadále dělí pohled na přerozdělování uprchlíků, i když jinak jsou vztahy obou zemí výborné, shodli se dnes v Berlíně německá kancléřka Angela Merkelová a český premiér Andrej Babiš, který sem zavítal na oficiální návštěvu poprvé. V německé metropoli se setkal také s předsedou parlamentu Wolfgangem Schäublem a uctil památku obětí berlínské zdi.

"Naše země pojí výborné vztahy na politické, společenské i hospodářské úrovni," uvedla Merkelová na společné tiskové konferenci po asi hodinovém jednání politiků. "Spolupracujeme spolu velmi dobře, ale to nevylučuje, že jsou na některé otázky rozdílné názory," řekla o dlouhodobém sporu Česka a Německa o přerozdělování uprchlíků, který označila za zásadní.

Ve většině ostatních otázek je ale mezi oběma zeměmi shoda, ať už se to týká ochrany vnějších hranic, boje proti převaděčům nebo investic do zemí původu migrantů. "Myslím, že jsme si dobře rozuměli, s výjimkou rozdělování lidí z lodí," potvrdil Babiš, podle něhož z Afriky do Evropy jdou jen ekonomičtí migranti. To ale rozporují mezinárodní vládní i nevládní organizace, kteří poukazují například na velmi těžkou situaci lidí v Eritreji, kteří skutečně odcházejí z humanitárních důvodů.

Vedle tématu migrace oba šéfové vlád řešili i otázky brexitu, příštího rozpočtu Evropského unie nebo vzájemných vztahů. Český premiér se vyslovil pro změny v návrhu unijního rozpočtu i proto, aby si EU jasně určila, "kde bude bránit evropský kontinent".

Vztahy s Německem Babiš, proti němž nedaleko kancléřství protestovalo 30 až 40 lidí, označil za strategické. Vyslovil se pro další investice německých firem do vědy a výzkumu v Česku.

Vedle politických jednání český premiér u zbytků berlínské zdi uctil památku jejích obětí. Období, v němž Berlín v letech 1961-89 dělila, označil za velice temné. Zároveň českým novinářům řekl, že po revoluci měla být zakázána komunistická strana.