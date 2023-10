Rozdělení republikáni týden po sesazení McCarthyho zahajují volbu šéfa sněmovny

Washington - Republikánští členové americké Sněmovny reprezentantů se dnes schází k prvnímu hlasování o novém předsedovi komory poté, co vnitrostranické spory minulý týden připravily o funkci jejich dosavadního lídra Kevina McCarthyho. Republikáni podle médií zůstávají rozdělení a panují tak obavy, že sněmovna může zůstat paralyzovaná ještě několik dní.

O předsednictví se uchází dosavadní stranická "dvojka" ve sněmovně Steve Scalise a šéf právního výboru Jim Jordan, kterého podpořil americký exprezident Donald Trump. Oba v úterý několik hodin prezentovali stranickým kolegům své plány a čelili dotazům kongresmanů, na dnešek je naplánováno hlasování za zavřenými dveřmi, které ukáže jejich podporu.

Z veřejných vyjádření kongresmanů vyplývá, že strana o McCarthyho nástupci zdaleka nemá jasno. Podle údajů zveřejněných televizí ABC News dalo do úterního večera 47 kongresmanů najevo podporu Jordanovi a 31 Scalisemu. Republikáni mají aktuálně ve sněmovně převahu 221 hlasů ku 212, pro zvolení předsedy tak musí být téměř úplně jednotní, nedojde-li k žádnému nepředpokládanému kroku na straně demokratů.

Když byl po úterním fóru s kandidáty kongresman Thomas Massie tázán na to, jakou vidí šanci, že se nového předsedu podaří zvolit už dnes, odpověděl podle deníku The New York Times: "Dal bych tomu dvě procenta."

V lednu, když nová republikánská většina nastoupila do Kongresu, potřeboval McCarthy 15 kol volby na to, aby získal potřebné hlasy pro zisk předsednického postu. Od počátku čelil nedůvěře poměrně nesourodé skupiny svých stranických kolegů, k níž se řadí ultrakonzervativní kongresmani a následovníci Trumpova politického stylu. Vše vyvrcholilo po zářijovém sporu ohledně vládních výdajů, když McCarthy přistoupil na kompromisní rozpočtový postup za hrozícího ochromení vlády. Lídr jeho kritiků Matt Gaetz navrhl jeho odvolání a tato iniciativa uspěla, když ji podpořilo sedm dalších republikánů a všichni demokraté.

McCarthy se stal prvním odvolaným předsedou ve více než 200 let trvajících dějinách Sněmovny reprezentantů. Hledání jeho nástupce probíhá v momentě, kdy je stále na obzoru hrozba tzv. shutdownu vlády kvůli absenci rozpočtu a kdy vláda prezidenta Joea Bidena volá po uvolnění dalších financí na podporu Ukrajiny. Výčet naléhavých otázek nyní rozšiřuje palestinský útok na Izrael, který by mohl rovněž vyžadovat intervenci Kongresu.

Za nevyzpytatelné situace uvnitř Republikánské strany se podle médií dostávají do hry i další scénáře, než je zvolení Jordana nebo Scaliseho. Několik kongresmanů například vyzvalo k návratu McCarthyho na post šéfa sněmovny, také se spekuluje o možnosti delšího působení prozatímního předsedy Patricka McHenryho, což je McCarthyho blízký spojenec. Takovéto varianty se však stále zdají být velmi nepravděpodobné.

Ať už volba předsedy dopadne jakkoli, nic to nezmění na skutečnosti, že zbylé dvě složky zákonodárného procesu, tedy Senát a Bílý dům, kontroluje Demokratická strana, což vyvolává potřebu kompromisních řešení legislativních sporů. Nový předseda sněmovny by se tak mohl rychle dostat do stejných problémů jako jeho předchůdce.