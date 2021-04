Rozdělení lokomotiv po nedělní nehodě nákladních vlaků se zatím nezdařilo

Světec (Teplicko) - Oddělení lokomotiv po nedělní kolizi dvou nákladních vlaků u obce Světec na Teplicku se zatím nezdařilo. Ke kolosům míří jeřáb, jenž stroj Unipetrolu, který po nehodě vzplál, nadzvedne a přemístí na trávu. Koleje jsou poškozené. Poté pracovníci mašinu rozřežou. Lokomotivy by měly být rozděleny dnes v noci. Na místě to zjistil fotoreportér ČTK. Škoda na strojích byla odhadnuta bezmála na 50 milionů korun. Nehoda si vyžádala život strojvůdce, druhý byl převezen se středně vážným zraněním do nemocnice.

Dnes ráno ve 4:00 skončilo odčerpávání plynu z vykolejených cisteren, dopoledne pracovníci vraceli na trať vykolejené vozy. ČTK to řekla mluvčí Správy železnic (SŽDC) Nela Friebová. Po rozdělení lokomotiv bude nutné odtěžit kontaminovanou zeminu kvůli úniku nafty a následně se bude trať opravovat. Práce potrvají asi do pátku 9. dubna.

Neštěstí zřejmě mohl zabránit jeden ze strojvedoucích, který nezastavil před návěstidlem. "Nákladní vlak měl zastavit před návěstidlem, což se nestalo ... Nenašli jsme žádnou chybu na zabezpečovacím zařízení," řekl v neděli ČTK generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Provoz na trati mezi stanicemi Bílina a Úpořiny je přerušen. Na trati běžně jezdí jak osobní, tak nákladní přeprava. Vlaky na trasu podle Kučery nevyjedou ještě několik dní.

Nehoda se stala v neděli krátce po 14:00. Jedna lokomotiva vzplála, vezla propan-butan, druhý vlak náklad s uhlím. Náklad hořícího vlaku se podařilo hasičům od plamenů uchránit. Na místě zasahovalo devět jejich jednotek.