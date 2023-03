Rovnosti platů mužů a žen se Česko po pandemii spíše vzdálilo

Rodiče v Česku mohou zůstat s dětmi až čtyři roky na rodičovské dovolené. Zejména ženy ale doplácejí na nedostatečnou podporu v péči o děti v případě, že se chtějí do práce vrátit dříve.

"Já bych asi na prvním místě zmínila určitou konzervatičnost české společnosti, která očekává, že tím rodičem, který se bude starat o děti, je matka, hlavně o malé děti. A když úplně neodpovídáte těmto představám společnosti, tak narážíte. To znamená, že i ženy, které vstupují třeba na trh práce a ještě jsou mladé, nemají děti, tak se od nich očekává, že ty děti budou mít. A má to vliv i na případné povyšování do vyšších pozic," říká ředitelka neziskové organizace Geneder studies Johana Jonáková.