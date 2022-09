Rovanperä má v Řecku druhou šanci stát se rallyovým mistrem světa

Lamia (Řecko) - Automobilový jezdec Kalle Rovanperä z Finska má před sebou druhou šanci zajistit si v předstihu titul mistra světa v automobilových soutěžích. Před řeckou Akropolis rallye má v čele průběžného pořadí náskok 72 bodů na druhého Estonce Otta Tänaka, a pokud na náročné šotolinové rallye získá jedenadvacetiletý Rovanperä o 18 bodů více než jeho hlavní sok, může začít slavit.

Rovanperä se bude v Řecku snažit napravit dojem po nevydařené belgické Ypres rallye, na které havaroval hned ve druhé rychlostní zkoušce. Nakonec obsadil až 62. místo, ale získal pět bodů za vítězství v závěrečné a speciálně bodované power stage.

"V Belgii to pro nás byl složitý víkend. V Řecku se musíme vrátit na úroveň, na které bychom měli být, a pokusit se odjet dobrý závod. Dokud nebude konec, šampionát nekončí. Snažíme se v každém závodě získat maximální počet bodů," řekl Rovanperä.

Tovární jezdec Toyoty bude v Řecku obhajovat prvenství z loňského roku, kdy se soutěž vrátila po osmi letech do MS. "Řecko pro nás loni byla opravdu pěkná rallye, ale letos budou naše šance hodně záviset na počasí. Pokud bude sucho, bude to pro nás v pátek hodně složité," poukázal Rovanperä na skutečnost, že bude do první etapy startovat jako první a "čistit" trať soupeřům.

Tänak dokázal výhrami ve Finsku a v Belgii snížit ztrátu na finského pilota z 94 na 72 bodů, v Řecku chce pokračovat v dobrých výkonech. "Akropolis je skvělá soutěž. Tratě jsou hladší, než se může zdát, a jezdí se po nich příjemně. Po vítězství na Ypres rallye se cítíme dobře, a protože jsme loni v Řecku byli na bedně, doufáme, že se nám to podaří i letos," uvedl tovární jezdec Hyundaie, který zde byl loni druhý.

Adeptem na přední umístění bude i osmačtyřicetiletý devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb z Francie, který v Řecku doplní tým Fordu. "Řecko je pěkná rallye, která se mi vždy líbila. Je to ale jiná soutěž, než kterou jsem znal. Vypadá mnohem méně drsněji," uvedl Loeb, který Akropolis rallye vyhrál třikrát v kariéře. Úspěšnější než on je pouze Brit Colin McRae. "Budu se snažit jet co nejlépe a doufám, že se dostanu do dobrého rytmu jako v Keni nebo v Portugalsku. Snad to ale bude lepší, bez chyb a problémů," doplnil.

Na startu bude i jeden zástupce českého motorsportu, na své oblíbené rallye se představí Martin Prokop.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 13 závodů):

1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 203, 2. Tänak (Est./Hyundai i20) 131, 3. Evans (Brit./Toyota Yaris) 116, 4. Neuville (Belg./Hyundai i20) 106, 5. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 92, 6. Breen (Ir./Ford Puma) 64, ...24. Cais (ČR/Ford Fiesta) 2.

Pořadí týmů: 1. Toyota 381, 2. Hyundai 293, 3. M-Sport Ford 188, 4. Toyota NG 100.