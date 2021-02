Roušky zdarma lidem v nouzi by mohly rozdělovat potravinové banky

Praha - Roušky zdarma pro lidi v nouzi by mohly rozdělovat potravinové banky. Správa státních hmotných rezerv by jim měla dodat 7,5 milionu ochranných pomůcek. Počítá se s balíčkem 50 roušek na osobu. Vyplývá to z návrhu ministerstva práce, který by měla projednat vláda. ČTK má návrh k dispozici.

Kabinet se v pátek shodl na tom, že by od úterka mělo být povinné nošení respirátorů, nanoroušek či dvou chirurgických roušek v hromadné dopravě, obchodech či nemocnicích. Dnes by měl případně stanovit i další místa, kde by byla potřeba silnější ochrana dýchacích cest než běžná látková rouška. Poskytnutí pomůcek zdarma lidem v tísni doporučovali někteří experti na sociální problematiku. O bezplatném zajištění pomůcek mluvili i opoziční politici.

Návrh pro vládu zmiňuje osobní ochranné prostředky. Jmenuje roušky, respirátory neuvádí. Z tabulky vyplývá, že Správa státních hmotných rezerv by měla zajistit 7,5 milionu kusů. Do 15 potravinových bank by je měli dopravit hasiči.

Podle ministerstva by ochranné pomůcky měly dostat chudé domácnosti, třeba osamělí senioři, početné či neúplné rodiny i lidé bez přístřeší, z nocleháren, ubytoven, azylových domů a ghett. Podle odhadu by to mohlo být 143.000 lidí. Tolik jich dostává příspěvek na živobytí. Téměř dvě pětiny příjemců tvoří děti a čtyři procenta lidé nad 65 let. "Předpokládá se distribuce jednoho balení - 50 kusů roušek - na jednu osobu," uvedlo ministerstvo v návrhu.

Přímo potřebným má roušky rozdávat tisícovka zařízení. Měla by to být třeba intervenční centra, azylové domy, noclehárny a další služby, ale i terénní pracovníci. "Lokální neziskové organizace nejlépe znají situaci svých klientů," uvedlo ministerstvo práce v návrhu. Podle něj materiál z potravinových bank mohou pro své obyvatele odebrat i obce.

Vláda o poskytnutí ochranných pomůcek zdarma rozhodovala už loni. Lidem nad 60 let nechala v době před krajskými volbami poštou poslat pět roušek a jeden respirátor. Kritiku sklidilo to, že pomůcky nebyly v originálním hygienickém balení, ale dorazily jen v papírové obálce. Řada lidí poukazovala i na to, že roušky měla vláda poslat pouze potřebným.

Někteří experti krok vlády tehdy označili za populistické gesto. Za pomoc považovali spíš poskytnutí balení s 50 či sto kusy těm, kteří si nemohou ochranné pomůcky obstarat sami. Tento názor měli i někteří opoziční politici. Zhruba v polovině loňského října pak kabinet nechal zaslat pět roušek a jeden respirátor do schránek i části invalidních důchodců a dětem s průkazem postižených.