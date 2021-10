Roušky v zimě chřipku prakticky zastavily, teď na podzim se šíří jiné viry

Praha - Poslední chřipkovou epidemii, která se očekávala letos začátkem roku, se díky nošení roušek a respirátorů podařilo podle odborníků prakticky zastavit, pokles případů byl asi o 95 procent. Teď na podzim se ale v populaci začaly více šířit jiné akutní respirační infekce (ARI), nemocné jsou zejména nejmenší děti. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) o jejich šíření. Na vyšší nemocnost poukazují i lékaři, média přinesla i informace o naplnění dětských oddělení nemocnic v některých krajích pacienty s těžkými respiračními infekcemi.

"Roušky zastavily šíření chřipky, adenovirů i RSV, je to vidět z dat Národní referenční laboratoře. Byl jen COVID a občas rhinovirus. Upozorňovali jsme, že se tyto nemoci vrátí až sundáme ochranu dýchacích cest, protože imunita na respirační viry není trvalá," napsal na twitteru molekulární biolog Marián Hajdúch. RSV je respirační syncytiální vir, který se obvykle šíří v období před nástupem chřipky.

Podle imunologa Václava Hořejšího to ale nejde chápat tak, že roušky zničily lidem imunitu. V rozhovoru pro iDnes řekl, že vliv u dětí mělo spíš uzavření škol. "Děti se dlouhou dobu nestýkaly a nebyly permanentně vystavovány běžným virům, proti kterým vzniká jenom krátkodobá imunita. Tudíž, když ji neposilují stykem s ostatními lidmi, tak když se dostanou do kolektivu, tak to dostanou. Například nachlazení," uvedl.

Už v polovině září začali dětští praktičtí lékaři upozorňovat, že jejich ordinace jsou přetížené dětmi s respiračními infekcemi. Podle dat SZÚ bylo za minulý týden téměř 5700 případů ARI na 100.000 dětí do pěti let, za týden jich přibylo skoro o pětinu. Z nich asi dvě procenta měly těžký průběh.

U žáků základních škol bylo případů asi 2600, u středoškoláků necelé 2000. Průměr za celou populaci byl přes 1400 případů. Data SZÚ ale neposkytují všechny ordinace, hlásí je jen část lékařů a pak se podle jejich výsledků dopočítávají čísla za celou populaci. Chřipka se mezi nimi zatím prakticky neobjevuje.

Z dlouhodobých dat o počtech ARI v ČR vyplývá, že v letech 2018 až 2020 začal strmý nárůst po letních prázdninách, obvykle se ale zastavil kolem 1200 případů na 100.000 lidí díky přerušení kontaktů mezi lidmi vánočními prázdninami. Epidemie chřipky pak začátkem roku počet případů navýšila ke zhruba 1750 až 2000 na 100.000 obyvatel. Odezněla obvykle v březnu.

Loni sice nárůst případů ve druhé polovině roku začal, skončil ale zhruba na 600 případech na 100.000 obyvatel. Právě loni v říjnu bylo zpřísněno nošení roušek dokonce venku nebo v autech a v únoru, kdy obvykle chřipková epidemie vrcholí, pak začalo být povinné nosit respirátor jako lepší ochranu dýchacích cest.

Po letošním poklesu případů v době chřipkové epidemie o 95 procent proti předchozí sezónně není podle odborníků snadné předvídat, jaká epidemie dorazí příští rok. V letech před příchodem epidemie covidu-19 se obvykle nakazilo pět až deset procent dospělých a zhruba čtvrtina dětí. Podle odborníků by lidé měli nosit roušky v době chřipkové epidemie i do budoucna, pokud na sobě pociťují příznaky, protože zabrání nákaze dalších lidí.