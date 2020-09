Roušky uvnitř jsou zpět, nákaz přibývá po tisícovce denně

Praha - Přírůstky nových případů koronaviru v Česku se v posledních dvou dnech dostaly nad 1000 a nemocných covidem-19 je nyní rekordních víc než 10.000 lidí. Tisícová hranice by mohla podle průběžných čísel padnout i za dnešek. Kvůli nárůstům z posledních dnů se dnes v celé zemi obnovila povinnost nosit roušku ve všech vnitřních veřejných prostorech. Z nařízení, které platí do odvolání, jsou výjimky třeba pro malé děti nebo sportovce. Sněmovna dnes hlasy vládních stran a KSČM odmítla schůzi k projednání koronavirových předloh opozice. Balíčky ochranných pomůcek seniorům začne Česká pošta rozvážet v pondělí.

Za úterý bylo nových případů covidu-19 v Česku 1161, za středu 1160. Dnes do 18:00 jich hygienici zaznamenali 728, dosud nejvíc za tuto část dne. Více se také testuje, v úterý bylo testů téměř 16.000, ve středu zhruba 14.400, dohromady od počátku epidemie v Česku už přes milion. V počtu testů na 100.000 obyvatel ale ČR patří k horším zemím Evropské unie, s 9480 testy jí patří 21. místo.

S nemocí se nyní v Česku potýká 10.588 lidí, u většiny má mírný průběh. Počet hospitalizovaných se ale za poslední měsíc víc než zdvojnásobil na 249, ve vážném stavu je 64 z nich, což je více než trojnásobek počtu před měsícem. Celkem se za více než půl roku od výskytu prvních potvrzených případů v Česku covidem-19 nakazilo 31.759 lidí. Vyléčilo se 20.724 z nich, úmrtí s koronavirem je 447.

Nákaza covidem-19 se podle údajů z dnešního rána vyskytla v 11 zařízeních sociálních služeb, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Onemocnělo 99 klientů a 60 zaměstnanců. Zopakovala požadavek na ministerstvo zdravotnictví o zavedení plošného testování pracovníků v sociálních službách. Některé nemocnice kvůli šíření nákazy začaly omezovat návštěvy, Parlament zrušil akce pro veřejnost.

Ve snaze omezit šíření koronaviru ode dneška ministerstvo zdravotnictví rozšířilo povinnost zakrývání úst a nosu na vnitřní prostory budov včetně firem, pokud tam nebude možné dodržet rozestupy. Povinnost platí také ve společných prostorách škol, nově se týká rovněž vnitřních hromadných akcí bez ohledu na počet účastníků.

Výjimku z nařízení mají vedle zaměstnanců v dostatečném odstupu také lidé v horkém pracovním prostředí, malé děti, mateřské školy, lidi s duševní poruchou a sportovci v době tréninku a zápasu. Roušky nemusejí nosit soudci a účastníci soudních řízení, lidé v rozhlasu a televizi nebo umělci při provádění autorského díla. Povinnost se nevztahuje na snoubence a další lidi při obřadu a dobu konzumace jídel a nápojů, výjimku dostaly také plavecké bazény.

V rouškách a v polovičním počtu se dnes kvůli hrozbě covidu-19 sešli poslanci. Opoziční ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN navrhovaly projednat mimo jiné některé předlohy na pomoc živnostníkům a menším firmám nebo státní příspěvky pro kraje, chtěly také slyšet vyjádření ministrů k nárůstům potvrzených nákaz covidem-19. Vláda podle zástupců opozice promarnila čas, ve kterém se mohla na návrat nemoci připravit. Návrh programu mimořádné schůze ale Sněmovna hlasy ANO, ČSSD a komunistů zamítla.

Hygienikům, kteří zejména v Praze nestíhají dohledávat kontakty nakažených, by mohli pravděpodobně příští týden začít pomáhat policisté. Zapojit by se jich v první fázi měla zhruba stovka, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). U říjnových krajských a senátních voleb by zase volební komise, ze kterých kvůli obavám z koronaviru odhlašují především senioři, mohli posílit dobrovolní hasiči, vyplynulo podle místopředsedy Asociace krajů Jiřího Běhounka (za ČSSD) z dnešní videokonference zástupců vlády a krajů.

Hasiči dnes také začali do volebních místností rozvážet roušky. Podrobnosti k vládou schválené distribuci ochranných prostředků seniorům oznámil Hamáček. Balíček s jedním respirátorem a pěti rouškami má každý člověk starší 60 let i ti, kdo šedesáté narozeniny oslaví do konce roku, dostat na adresu trvalého bydliště. Většina ze zhruba 2,8 milionu seniorů by zásilku měla dostat od pondělka do tří dnů. Rozvoz pomůcek bude stát zhruba 15 milionů korun. Životnost jednorázové roušky je podle lékárníků tři až čtyři hodiny, životnost respirátoru pak osm až maximálně 12 hodin.