Roušky nebudou od pátku muset nosit např. děti ve školkách

Praha - Nosit roušky nebudou od pátku muset děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo. Povinnost se nově nebude vztahovat také na moderátory a redaktory vystupující v rozhlasových či televizních pořadech ve studiu a bez hostů. Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které dnes schválila vláda.

Umělci a moderátoři ale budou muset mít PCR test na koronavirus s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pokud provádění díla trvá déle, budou muset umělci být testováni alespoň jednou za dva týdny. Mezi účinkujícími a dalšími osobami (spolupracovníky či diváky) musí být dodržen dvoumetrový odstup. Místo provádění či natáčení díla nebo pořadu musí být pravidelně dezinfikováno, v případě uzavřených prostorů také větráno. Pokud někdo z umělců či spolupracovníků má teplotu 37 stupňů Celsia a vyšší nebo jiné příznaky nemoci covid-19, nesmí se provádění díla zúčastnit.

Už dříve dostali výjimku z nošení ochranných prostředků dýchacích cest řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté či děti do dvou let.

Zákaz pohybu na veřejnosti bez roušek či šátků platí od 19. března. Vláda se tehdy usnesla, že všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Opatření proti šíření koronaviru, jako je udržování odstupu, dezinfekce a roušky, budou platit nejméně do konce června, předpokládají ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i jeho náměstek Roman Prymula. Pravidla pro roušky by podle Vojtěcha měla platit pro příští dva měsíce, pak lze uvažovat o jejich rozvolňování například podle místa pohybu.