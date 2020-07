Roušky na většině míst už nejsou povinné, někteří je nosí dál

Praha - Po třech a půl měsících mohli dnes obyvatelé a návštěvníci Prahy stejně jako ve většině republiky odložit roušky v tramvajích, autobusech a vlacích, v obchodech a provozovnách služeb či na úřadech. I přes uvolnění někteří lidé na veřejnosti roušky dobrovolně nosí dál, vyplývá ze zjištění zpravodajů ČTK. Zakrývat si ústa a nos kvůli šíření nemoci covid-19 je v metropoli stále povinné v metru a na větších akcích uvnitř budov, stejně jako v nemocnicích či sociálních ústavech.

Chránit si nadále dýchací cesty doporučuje cestujícím Letiště Václava Havla, dopravní podnik, vlakoví či autobusoví dopravci i další instituce. Hygienici nabádají lidi, aby nezapomínali na důkladné mytí rukou, dodržování rozestupů a ohleduplnost vůči ostatním v případě známek respiračního onemocnění.

Pražský dopravní podnik na svém webu uvádí, že zatímco ve všech prostorech metra jsou roušky dál povinné, v prostředcích povrchové dopravy, tedy v autobusech, tramvajích či na lanovce od 1. července už nikoliv. "Nicméně Dopravní podnik hlavního města Prahy je doporučuje nosit i nadále s ohledem na vzájemnou ohleduplnost a bezpečí cestujících i řidičů," napsal dopravce. K nošení roušek ve všech prostorech, dodržování bezpečných rozestupů a dodržování hygieny rukou vyzývá cestující i mezinárodní letiště v Ruzyni.

Ve vlacích a autobusech už dopravci roušky dál nevyžadují, jejich užívání budou cestujícím jen doporučovat. U některých dopravců si je ponechá personál, postupovat tak chce například Leo Express. Výjimkou i po rozvolnění pravidel nošení roušek zůstávají oblasti na Karvinsku a Frýdecko-Místecku, které patří mezi rizikové. Roušky tam jsou ve veřejné dopravě stále povinné, cestující si je tak budou muset při odjezdu ze stanice, která bude poslední před vjezdem do rizikových okresů, znovu nasadit. České dráhy kvůli tomu aktualizovali informační letáky. Povinné jsou roušky také v některých okolních státech, při cestách třeba přes Slovensko je tak budou dopravci dál vyžadovat.

V jednom z ranních vlaků z Berouna do Prahy měli zakrytá ústa a nos už jen jednotlivci, roušku odložila i průvodčí. Před vstupem do podzemní dráhy na Smíchově si však lidé v souladu s platnými pravidly ústenky nasazovali. V tramvajích či autobusech MHD už je ale měli jen někteří.

Ani v obchodních centrech už povinnost zakrytých úst a nosu ode dneška neplatí, přesto ráno například v Centru Černý Most si několik lidí při vchodu do pasáže roušku nasadilo. Ze vstupů do obchodního centra Westfield Chodov ráno sice zmizely nálepky vyzývající k nošení roušek, řada lidí, mladších i starších, ale nadále ochranu nosu a úst měla.

Do stavu před koronavirovou pandemií se ode dneška vrací také pražské restaurace, kavárny nebo bary, které mohou mít otevřeno i po 23:00. Lidé mohou už také konzumovat občerstvení například v hledištích kin.

V Moravskoslezském kraji musí mít roušky účastníci vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí nebo kadeřníci a maséři. Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku, kde se poslední týdny šíří koronavirus nejvíc, jsou povinné roušky i ve všech budovách mimo bydliště a ve veřejné dopravě. V uvedených okresech jsou kvůli epidemiologické situaci dál zakázány návštěvy v domovech důchodců a zdravotnických zařízeních a noví klienti musí mít negativní test. Tamní restaurace musí mít zavřeno od 23:00 do 08:00, prodávat ale mohou přes okénko.