Roušky budou podle návrhu povinné pro děti od šesti let, ne jen pro školáky

Praha - Ministerstvo zdravotnictví navrhuje úpravu nařízení o nošení respirátorů a roušek u dětí, ve středu by ji měla projednat vláda. Povinnost nosit roušku bude nově začínat pro děti od šesti let věku, ne od zahájení školní docházky jako dosud. Důvodem je, aby se povinnost vztahovala i na dětské uprchlíky z Ukrajiny. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Respirátory jsou povinné od poloviny března už jen ve veřejné dopravě, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Děti do 15 let mohou nosit i roušky.

Kromě předškolních dětí mají výjimku z nošení respirátorů také osoby s poruchou intelektu či mentálních schopností, hospitalizovaní, klienti pobytových sociálních služeb nebo řidiči veřejné dopravy. Nemusí je nosit ani lidé, kteří mají lékařem potvrzeno, že jim to jejich zdravotní stav neumožňuje. Nutné nejsou ani po dobu konzumace jídla.

Děti uprchlíků jsou od povinné školní docházky v ČR osvobozeny po tři měsíce od příchodu, většina tak do škol musí nastoupit případně až v září. Respirátory chrání své nositele i jejich okolí kromě covidu-19, kvůli kterému bylo jejich nošení v Česku zavedeno, také proti ostatním onemocněním dýchacích cest. Právě ta jsou spolu se střevními potížemi nejčastějšími akutními zdravotními problémy, se kterými v současné době uprchlíci vyhledávají zdravotní péči.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden uvedl, že na středeční jednání vlády by měl přinést také návrh na zjednodušení uznávání odborných kvalifikací zdravotníků přicházejících z Ukrajiny. V současné době mohou nastoupit na praxe do zařízení, která mají akreditace pro vzdělávání, a pak pracovat pod dohledem. Nově by zřejmě mohli ošetřovat alespoň další Ukrajince.