Karlovy Vary - Útočníkovi hokejové reprezentace Lukáši Rouskovi skončila extraligová sezona se Spartou již před měsícem, přesto se ještě dlouho poté udržoval v zápasovém tempu, neboť hájil barvy Pražanů v play off mezi juniory. Ve středu bude mít možnost z pozice třináctého útočníka rozšířit v duelu Euro Hockey Challenge s Německem v Karlových Varech počet dvou reprezentačních startů. A nevzdává se ani možnosti vybojovat si nominaci na mistrovství světa.

"Když jsem šel hrát za juniorku, tak jsem vůbec nepočítal s tím, že by mohla přijít ještě reprezentační pozvánka. Extraligová sezona skončila brzy a byla možnost hrát za juniory, tak jsem neváhal a šel jsem hrát. V průběhu minulého týdne mi pak zavolali, že se mnou počítají na tento kemp," řekl zanedlouho dvacetiletý Rousek novinářům.

"Bylo to pro mě velmi překvapující a příjemné po tom smutném finále juniorky, které jsme prohráli s Třincem. Byl jsem za to určitě moc rád, že tady mohu být," pochvaloval si Rousek.

"Určitě nejsem nějak unavený, jsem mladý kluk, sil mám dost. Na každém tréninku budu makat na sto procent, to samé v zápasech. Nějaká šance dostat se až na šampionát asi je, i když třeba minimální, ale já se budu snažit pracovat tak, abych se tam dostal," prohlásil Rousek odhodlaně.

Věří, že nebude mít problém přeladit z juniorky na mezinárodní hokej. "Budu muset hrát zase trošku jinak a přizpůsobit se tomu, ale zároveň je třeba, abych se nebál hrát a hrál stejně jako v juniorech nebo ve Spartě," uvedl Rousek.

Pomáhá mu zkušenost z února, kdy si připsal první dva starty za reprezentační "áčko" na Švédských hokejových hrách. "Možná budu pořád ještě trošičku vyjukaný, ale už to nebude takové jako během toho únorového kempu," pousmál se Rousek. "Na ledě jsem pak okusil sílu Švédů a Rusů, takže zhruba vím, jak to bude fungovat."

Byl rád, že zklamání z vyřazení v předkole extraligového play off s Vítkovicemi mohl vyhnat rychle z hlavy. "Pro všechny bylo těžké přijmout, že Sparta vypadla takhle brzo, ale já šel hrát hned druhý den za juniory, takže už jsem s ostatníma klukama nebyl tak často. Na psychiku to bylo určitě fajn, že jsem mohl hned zase hrát a je fajn, že jsme došli až tak daleko," připomněl Rousek finále s mladými Oceláři.

Prohra s Třincem po dvou vyrovnaných zápasech však rovněž bolela. "První dva tři dny byly kritické, ale myslím, že jsme to vzali nakonec dobře. Řekli jsme si k tomu v kabině, že to je určitě úspěch. A to finále, na které přišlo dva a půl tisíce diváků, jsme si opravdu užili," uvedl.

Cítil na sobě, jak je díky extraligové zkušenosti vyspělejším hráčem. "Myslím, že i soupeři to dobře vnímali a dávali si na mě hodně pozor, hlavně Liberec. Takže to pro mě bylo z toho pohledu zase o něco obtížnější," připustil Rousek.

Díky zápasům na české půdě v Karlových Varech by měl mít v hledišti velkou podporu, a to včetně otce Martina, bývalého extraligového hráče. "Asi přijede celá rodina. Taky se různě hlásili o lístky kamarádi, tak uvidíme, kdo všechno nakonec dorazí," uvedl Rousek.