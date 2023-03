Rousek při debutu v NHL vstřelil gól a přidal asistenci

New York - Útočník Lukáš Rousek při debutu v NHL zaznamenal gól a asistenci, jeho příspěvek ale hokejistům Buffala k výhře nestačil. Sabres v domácí hale podlehli Montrealu 3:4 po samostatných nájezdech a na příčky zaručující play off ztrácejí pět bodů.

Rousek do prvního zápasu NHL v kariéře vstoupil bez ostychu a už ve čtvrté minutě vstřelil premiérový gól. Třiadvacetiletý odchovanec pražských Letňan si před brankou našel puk odražený od zadního mantinelu a z dorážky vyrovnal na 1:1.

"Lukáš je velice šikovný hráč. Vůbec mě nepřekvapuje, že dal gól hned při své premiéře v NHL," řekl o českém útočníkovi JJ Peterka, jenž po jeho boku nastupoval v minulé sezoně ve farmářském celku Rochester Americans.

Druhý bod Rousek přidal ve 29. minutě, kdy se zapojil do akce před vedoucí brankou Buffala. Puk se po ose Rousek, Victor Olofsson dostal až k Rielymu Stillmanovi, který dokonal průběžný obrat na 3:2. Montreal ale ve třetí části vyrovnal a v rozstřelu získal bonusový bod.

Rodák z Ostrova nad Ohří Rousek strávil na ledě devět minut a prosadil se z jediné střely na branku. Gólem v čase 3:49 o čtyři minuty překonal rekord Jaroslava Pouzara a stal se nejrychleji skórujícím českým hokejistou při debutu v NHL. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu Pouzar se v prvním zápase v lize prosadil na konci osmé minuty.

"Lukáš výborně čte hru a zapadl do našeho systému velmi rychle. Je jasné, že s námi trénuje, a tím pádem ví, jakým stylem hrajeme, prokázat to v zápase ale není vůbec jednoduché. Je to skvělý hokejista a dnes to jen potvrdil," pochválil třiadvacetiletého útočníka trenér Sabres Don Granato.

Rouskovu premiéru si nenechal ujít druhý nadějný český útočník působící v organizaci Buffala Jiří Kulich. "Dát gól v prvním střídání, z první střely, to je neuvěřitelné. Jsem za něj moc šťastný," řekl juniorský vicemistr světa o spoluhráči z Rochesteru.

Brankář Vítek Vaněček 31 zákroky neodvrátil porážku New Jersey na ledě New York Islanders. Devils prohráli 1:5 a nebodovali ve třetím z posledních čtyř zápasů. Vaněček inkasoval tři branky a chytal s úspěšností přesahující 91 procent, domácí dali dva góly při hře soupeře bez gólmana.

"Skóre tomu nenapovídá, ale náš brankář odchytal povedený zápas. Hlavně ve druhé třetině nás Vítek několikrát podržel. Bohužel jsme se od jeho výkonu nedokázali odrazit a prohráli jsme," řekl jediný střelec Devils Erik Haula.

Utkání nevyšlo Ondřeji Palátovi. Český útočník zakončil zápas s dvěma zápornými body a hlavně třetí branka Islanders ho musela mrzet. Palát z rohu kluziště poslal puk přímo na hůl Kylea Palmieriho a ten přesnou ranou vstřelil důležitý gól na 3:1.

Pětkrát z 29 střel inkasoval Karel Vejmelka, jehož Arizona podlehla Edmontonu 4:5. Coyotes na výhru čekají pět zápasů a v tabulce Západní konference jsou na 13. místě. Edmonton se po výhře posunul na pátou příčku.

Vítězství Oilers jednou asistencí podpořil Connor McDavid, jenž jako desátý hráč v historii NHL překonal hranici 140 bodů za sezonu. Naposledy se to povedlo pittsburské dvojici Jaromír Jágr, Mario Lemieux v sezoně 1995/96.

Shodně 5:1 vyhráli hokejisté Colorada v Anaheimu a Minnesoty nad Seattlem. Týmy bojující o třetí místo v Západní konferenci získaly důležité dva body a přiblížily se jistotě postupu do vyřazovacích bojů. Pět branek dala také Ottawa, jež zdolala Floridu 5:2. Panthers nebodovali počtvrté v řadě a v boji o play off ztrácejí tři body na osmý Pittsburgh.

Statistika NHL:

Buffalo - Montreal 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 4. Rousek, 26. Peterka, 29. Stillman (Rousek) - 2. Harris, 25. Belzile, 49. Gallagher, rozhodující sam. nájezd Pezzetta. Střely na branku: 33:41. Diváci: 16.435. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher (Montreal), 2. Rousek (Buffalo), 3. Belzile (Montreal).

Ottawa - Florida 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky: 10. B. Tkachuk, 19. Brännström, 40. DeBrincat, 58. Stützle, 59. Pinto - 26. a 50. Forsling. Střely na branku: 27:34. Diváci: 16.047. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk (Ottawa), 2. Forsling (Florida), 3. Sögaard (Ottawa).

Minnesota - Seattle 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 26., 35. a 41. Boldy, 16. Middleton, 51. Hartman - 51. Schwartz. Střely na branku: 20:36. Diváci: 19.219. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. M. Fleury, 3. M. Johansson (všichni Minnesota).

NY Islanders - New Jersey 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Branky: 35. a 56. Palmieri, 8. Engvall, 59. Horvat, 60. Parise - 27. Haula. Střely na branku: 36:31. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal 57 minut a 14 sekund, inkasoval tři branky z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 91,2 procenta. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Palmiery, 2. Sorokin, 3. Engvall (všichni NY Islanders).

Anaheim - Colorado 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky: 13. Grant - 16. Byram, 20. MacKinnon, 23. J. Johnson, 24. Ničuškin, 45. Girard. Střely na branku: 30:44. Diváci: 13.158. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Makar (oba Colorado), 3. Grant (Anaheim).

Arizona - Edmonton 4:5 (2:3, 0:1, 2:1)

Branky: 4. a 44. Maccelli, 13. a 45. Hayton - 5. Hyman, 14. Bouchard, 19. Nurse, 35. Draisaitl, 53. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 33:29. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 57 minut a 15 sekund, inkasoval pět branek z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 82,8 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins (Edmonton), 2. Maccelli, 3 Hayton (oba Arizona).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Boston 73 57 5 11 275:157 119 2. x-Toronto 73 44 9 20 251:203 97 3. Tampa Bay 74 42 6 26 253:230 90 4. Florida 74 36 7 31 257:256 79 5. Buffalo 73 35 7 31 261:271 77 6. Ottawa 74 36 5 33 236:240 77 7. Detroit 72 31 9 32 209:238 71 8. Montreal 74 30 6 38 215:273 66

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 72 47 9 16 241:188 103 2. x-New Jersey 74 46 8 20 257:206 100 3. x-NY Rangers 73 43 10 20 247:198 96 4. NY Islanders 75 38 9 28 224:206 85 5. Pittsburgh 73 36 10 27 235:236 82 6. Washington 74 34 8 32 236:231 76 7. Philadelphia 72 28 12 32 195:236 68 8. Columbus 72 23 7 42 196:285 53

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 74 43 9 22 224:199 95 2. Colorado 73 44 6 23 245:201 94 3. Dallas 73 39 14 20 251:204 92 4. Winnipeg 74 41 3 30 221:209 85 5. Nashville 72 36 8 28 204:216 80 6. St. Louis 73 33 6 34 236:268 72 7. Arizona 75 27 13 35 211:262 67 8. Chicago 73 24 6 43 179:262 54

Pacifická divize:

1. Vegas 73 46 6 21 242:205 98 2. Los Angeles 73 43 10 20 258:236 96 3. Edmonton 74 42 9 23 291:250 93 4. Seattle 73 40 8 25 254:236 88 5. Calgary 74 33 15 26 235:231 81 6. Vancouver 73 34 5 34 250:267 73 7. Anaheim 74 23 10 41 190:302 56 8. San Jose 73 19 15 39 209:286 53

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 74 140 (60+80) 2. Draisaitl (Edmonton) 72 114 (46+68) 3. Kučerov (Tampa Bay) 74 102 (28+74) 4. Pastrňák (Boston) 73 97 (51+46) 5. M. Tkachuk (Florida) 71 97 (35+62) 6. MacKinnon (Colorado) 62 95 (32+63) 7. Marner (Toronto) 73 94 (28+66) 8. E. Pettersson (Vancouver) 71 93 (35+58) 9. J. Robertson (Dallas) 73 91 (41+50) 10. Nugent-Hopkins (Edmonton) 74 91 (34+57) 42. Nečas (Carolina) 72 68 (27+41) 86. Hertl (San Jose) 70 57 (20+37) 94. Krejčí (Boston) 67 55 (16+39) 121. Zacha (Boston) 73 49 (18+31) 150. Chytil (NY Rangers) 65 41 (21+20) 152. D. Kubalík (Detroit) 71 41 (18+23) 174. Hronek (Vancouver) 63 39 (9+30)

Střelci:

1. McDavid (Edmonton) 60 branek, 2. Pastrňák (Boston) 51, 3. Rantanen (Colorado) 48, 4. Draisaitl (Edmonton) 46, 5. Point (Tampa Bay) 45, 6. T. Thompson (Buffalo) 44, 7. Ovečkin (Washington) 42, 8. J. Robertson (Dallas) 41, 9. J. Hughes (New Jersey) 40, 10. Kaprizov (Minnesota) 39, ...51. Nečas (Carolina) 27, 90. Chytil (NY Rangers) 21.