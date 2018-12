Praha - Olga Roučková se letos stala první českou ženou, která dokončila Rallye Dakar, a v lednu se chce opět zapsat do české historie slavné soutěže. Členka týmu Moto Racing Group tentokrát nebude závodit se čtyřkolkou, ale usedne do buggyny Can-Am Maverick v kategorii SxS. A věří, že opět dojede do cíle a tentokrát i výrazněji uspěje.

"Bude to úplně něco nového. Přes dvanáct let jsem řídila čtyřkolku, kde jsem patřila ke špičce. Tohle je nová výzva," řekla ČTK Roučková, která pojede s navigátorem Danielem Zelenkou. "Letos se mi jako první Češce podařilo Dakar dokončit, teď máme i ambice. Udělám vše pro to, abychom do cíle dojeli na co nejlepším místě. Samozřejmě, že bych chtěla stát na bedně, ale uvidíme, jak se nám povede," uvedla Roučková.

O změně kategorie uvažovala delší dobu, rozhodla se však na poslední chvíli. "Jsem správný blázen a věci, které voní benzinem, mě strašně baví. Je to nová hračka do garáže. Byla jsem hned rozhodnutá, že do toho jdu," řekla Roučková.

Na start Dakaru se ale postaví bez toho, aby s buggynou absolvovala jakýkoliv větší závod. A i možnosti tréninku byly omezené. "Nebylo moc možností jezdit, kluci na autíčku dělali do poslední chvíle, než jsme ho odvezli do Francie na loď. Až tak mi to ale nevadilo. Máme totožnou mašinu, se kterou jezdím. Je lehčí, jedná se o sériového mavericka. Není to tak, že bych volant nedržela v ruce," podotkla čtyřiatřicetiletá závodnice.

Nadcházející ročník dakarské rallye se pojede jen v Peru. "Bude to písek, písek a zase písek, na což se těším. Tahle autíčka a čtyřkolky jsou do písku dělané a já písek miluju. Vím, že se budu mučit, vyhrabávat a Daniel (navigátor) mě bude chtít zabít, ale přesto se na to těším," řekla Roučková. Pouze lituje toho, že se bude závodit jen v jedné zemi. "Ztrácí to punc Dakaru. Já jsem ale pořád ještě nováček, takže si nebudu stěžovat," uvedla.

Roučková se postaví na start s číslem 435 a je jednou z 33 přihlášených posádek. "Je to nová kategorie, která se hodně rozrůstá. Bude nás hodně. Přestupuje tam řada závodníků z motorek i čtyřkolek," uvedla. S ohledem na hmotnost buggyn by speciály SxS měly být častokrát rychlejší než velké osobní vozy. "Čekám to. Když se podíváte, je to menší a lehčí než auto. Buggynky jsou takové golfové vozíky, takže budeme rychlejší," podotkla s úsměvem Roučková.