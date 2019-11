Rottrová dostala k narozeninám výběr svých hitů na vinylu

Praha - K 78. narozeninám připadajícím na 13. listopad dostala Marie Rottrová od vydavatelství Supraphon vinylové album s názvem Všechno nejlepší... Jde o další kompilaci populární zpěvačky, která své poslední studiové album vydala před deseti lety a nyní uvažuje o novém. Teď se chystá její velký koncert 8. prosince v pražském Foru Karlín. Rottrová to řekla v rozhovoru s ČTK.

"V podstatě je to koncert Lady Soul, který dělám už rok. Ale budou tam i vánoční skladby. Doprovázet mě bude orchestr Dalibora Kaprase s vokalistkami, nebude chybět někdejší pěvecký kolega z kapely Flamingo Petr Němec a na závěr si zazpívám s dětským pěveckým sborem," uvedla Rottrová.

Tucet písní si z původního výběru Všechno nejlepší..., který vyšel na CD v roce 2003, na vinyl vybrala Rottrová sama. CD s dvěma desítkami hitů jako Lásko, voníš deštěm, Řeka lásky či To mám tak ráda patří ke komerčně úspěšným nahrávkám, do dnešního dnes se prodalo 40.000 nosičů. "Jsou to moje hity ověřené stovkami koncertů. Vybrat z nich jen dvanáct, které se vešly na vinyl, bylo složité," podotkla zpěvačka.

Poslední album na vinylu Chvíli můj a chvíli svůj vyšlo Rottrové v roce 1992. "Začínala jsem v období, kdy nic jiného než vinyly nebylo. Gramofony měly své kouzlo, ale nevýhodou je, že vinyly nejde poslouchat v autě. Mám gramofon, ale není v současné době v provozu. Musím s tím něco udělat, protože mám doma horu krásných elpíček, která bych chtěla pustit manželovi," podotkla.

Rottrová má několik výběrových alb. Mimo jiné výběr soulových nahrávek, který vyšel pod jménem Lady Soul, retrospektivní album Osud mi tě přál s texty Jiřiny Fikejzové a album Čas motýlů, které je výběrem jejích písní s texty Jaromíra Nohavici. Poslední studiové album Stopy vydala v roce 2009.

"Včera jsem jela autem se synem (hudební producent a manažer Vít Rotter), který mi řekl, že natočím novou desku. Nažhavila ho prý nová nahrávka Vládi Mišíka. Budu muset oslovit pár lidí a syn chce, abych si jednu skladbu napsala sama. Mám teď novou písničku s názvem "Ráda" se skupinou Nedivoč Jirky Krhuta a lidem se líbí," uvedla.

Rottrová kariéru začínala v šedesátých letech v ostravských kapelách Samuel, Majestic a Flamingo (později Plameňáci). První dlouhohrající desku se skupinou Flamingo vydala v roce 1970. Po jejím úspěchu spolupracovala se všemi velkými tanečními orchestry oné doby a textaři. V 80. letech přesídlila do Prahy. Přesto je s rodnou Ostravou stále spojována. V roce 2011 byla Akademií populární hudby uvedena do Síně slávy.

Zpěvačka před časem oznámila, že přestane koncertovat. V roce 2013 však nečekaně připravila šest vánočních koncertů a postupně absolvovala další.