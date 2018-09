Finále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec, 19. dubna 2018 v Brně. Zleva Vladimír Roth z Třince a brankář Třince Šimon Hrubec.

Finále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec, 19. dubna 2018 v Brně. Zleva Vladimír Roth z Třince a brankář Třince Šimon Hrubec. ČTK/Šálek Václav

Třinec - Hokejisté extraligového Třince se budou muset v nejbližších týdnech obejít bez obránce Vladimíra Rotha, kterého čeká blíže nespecifikovaná operace v dolní části těla. Oceláři na jeho ztrátu reagovali angažováním slovenského reprezentanta Martina Gernáta, který s klubem podepsal smlouvu do konce listopadu.

"Vláďu je těžké nahradit, nicméně Martin je mladý, perspektivní obránce s reprezentačními zkušenostmi i s mezinárodním hokejem, který by měl být pro naši defenzivu posilou. Věřím, že se mu u nás bude dařit, všichni budeme spokojeni a že tříměsíční hostování prodloužíme do konce sezony," uvedl sportovní ředitel Jan Peterek.

Zdravotní problémy Rotha, který chyběl v sestavě týmu již minulý týden v zápasech Ligy mistrů, Třinečtí blíže nespecifikovali. Na klubovém webu pouze uvedli, že jej čeká operace a mimo hru bude měsíc až dva.

Pětadvacetiletý Gernát hrál v sezoně 2016/17 za Spartu, po sezoně však Pražany opustil. V minulém ročníku nastupoval za Prešov, Košice a Lausanne. Na Spenglerově poháru poté vypomáhal Hradci Králové.

"Byla to prakticky jen otázka dvou dnů. Trenér Varaďa zavolal jednomu finskému trenérovi, který pomáhal realizovat můj start na Spengler Cupu, že by potřeboval obránce. Když přišla zpráva od mého agenta, že má o mě zájem Třinec, tak jsme se dohodli velmi rychle," uvedl Gernát, který je připraven bojovat o smlouvu do konce sezony.

Součástí současné dohody je opce. "Nabídka mě potěšila a teď už bude jen na mně, jestli tu zůstanu do konce sezony anebo ne," dodal účastník loňského mistrovství světa.