Rotační expozice: Water Inspiration

Společnost Zikmund electronics, která je prvním českým výrobcem inspekčních zařízení pro průzkum a detekci trubek, zve od 1. prosince na kamerovou “trubní kolonoskopii”. Jde o tlačnou kameru, která dostala jméno TechWorm, upřesňuje ředitelka propagace a reklamy Jana Zikmundová.

Proč se účastníte EXPO 2020 jako účastník rotační expozice?

V období, kdy se účastníme výstavy EXPO 2020 na bázi účastníka rotační expozice, konají se v pavilonu dny vody “Water Inspiration". Naše firma Zikmund electronics je prvním českým výrobcem inspekčních zařízení pro průzkum a detekci trubních řadů. Dokážeme prohlížet potrubí od průměru 50 milimetrů až dva metry. Naše zařízení využívají převážně provozovatelé vodovodů a kanalizací. Dají se s ním kontrolovat i teplovody, plynová potrubí a dokonce produktovody, jak je tomu i v pivovaru Pilsner Urquell, kde prověřují kvalitu nerezového potrubí po jeho vyčištění.

Co do Dubaje vezete? Na co chcete návštěvníky pozvat?

V Dubaji se chystáme představit cenami ověnčenou novinku, která z technického a užitného hlediska nemá obdoby. Jde o tlačnou kameru, která dostala jméno TechWorm. Toto zařízení je určeno do průměrů potrubí 50 až 300 milimetrů. V potrubí se pohybuje manuálním tlakem posouváním kamerové hlavy, která se nachází na konci pevného kabelu. Pokud bych to přirovnala k něčemu známému, tak asi jde o takovou trubní kolonoskopii. Je to technologií nabušený mrňous a návštěvníci si budou moci vyzkoušet na malé trubní dráze, jak se s tímto zařízením zachází. Na obrazovce nebo na svém mobilu mohou pozorovat potrubí zevnitř.

Co si od účasti na EXPO 2020 slibujete?

Těšíme se na trh, který je pro nás zatím "tabula rasa". Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout ze stávající produkce, případně něco nově vyvinout podle poptávky trhu. V tom si myslíme, že jsme dobří.