Rotační expozice: Česká mincovna

Národní razírna předvede v Dubaji atrapu obří zlaté mince o původní váze 130 kilogramů. Vyrobena byla v roce 2019 při příležitosti 100. výročí samostatné československé měny. Kopie zůstane v Českém národním pavilonu až do konce Všeobecné světové výstavy, říká obchodní ředitel firmy Aleš Brix.

Proč jste se rozhodli přijmout účast na EXPO 2020 a pronajmout si rotující expozici?

Nabídka zúčastnit se EXPO 2020 přišla od kanceláře generálního komisaře v roce 2019. Od počátku se jednalo o součást rotační výstavy nazvané „České poklady“, kam zcela logicky naše společnost a její výrobky patří. Proto bylo naše rozhodnutí nasnadě. Přestože nastaly oproti původním plánům (posunutí konání z důvodu covidu-19) změny v obsazení vystavovatelů, Česká mincovna své rozhodnutí nezměnila. Jsme tedy od 15. do 30. prosince 2021 přítomni v Českém národním pavilonu v rotační expozici s našimi produkty.

Co jste pro EXPO připravili?

Česká mincovna si pro světovou výstavu EXPO 2020 připravila několik produktů, kterými se bude prezentovat na rotační výstavě. A zároveň několik výrobků je k dispozici v prodeji upomínkových předmětů v pavilonu. Ze stávající škály si budou moci návštěvníci prohlédnout zlaté a stříbrné investiční mince Český lev, které jsou pro výstavu speciální v tom, že je na nich vyražen hologram. Vedle toho jsme v letošním roce uvedli na trh investiční minci „Tolar – Česká republika“, kterou si připomínáme velmi zajímavý historický milník.

Je známo, že svět vděčí Čechům za mnohé výdobytky, vynálezy a objevy, které nezřídka považujeme za samozřejmost. Jmenujme hromosvod, lodní šroub, krevní skupiny, genetika, kontaktní čočky, kostkový cukr či slovo robot – to vše je dílem našich důmyslných krajanů. Je však málo známým faktem, že jsme světu dali také jeho nejznámější a nejuznávanější měnu. Která to je? Přece dolar! Někde v Texasu tak nejspíš nikdo netuší, že kořeny jejich proslulého platidla sahají do horského městečka v malé zemi v srdci Evropy. Právě proto stojí za to, abychom si zapomenuté české dědictví, jehož historie se začala psát před pěti sty lety, připomněli.

Jelikož víme, že arabský svět má v oblibě také české sklo, máme v nabídce k zakoupení rovněž mince Crystal Coin, které symbolizují oblast, kde Česká mincovna sídlí. Jde o spojení stříbra s českým křišťálem.

Co replika jedné z největších mincí světa, bude rovněž k vidění?

Jistě, jde o největší exponát celé expozice. V roce 2019 jsme vyrobili pro ČNB největší minci světa vyrobenou mincovní technologií. Stalo se u příležitosti 100. výročí samostatné československé měny. Jde o 130kilogramovou zlatou minci, která bude dominantou celé expozice. Po dohodě s ČNB a s organizátory zůstane v pavilonu až do konce EXPO 2020, čili do posledního března 2022. Každého, koho napadne, že by mince v nominální hodnotě 100 milionů korun byla jen tak vystavena v Dubaji, mohu ujistit, že jde o atrapu vyrobenou 1:1.

Jak jste zvládli přípravy?

Museli jsme. Nejsložitější bylo balení a příprava té největší mince.

Jaká jsou očekávání vaší firmy ohledně účasti na EXPO, co si od své přítomnosti slibujete?

Pro Českou mincovnu je arabský trh zatím neznámý. Světová výstava je jednou z příležitostí, jak ukázat arabskému světu zajímavé mince z ryzích kovů a možnosti. A jak se dá do ryzího kovu přenést historie i současnost.