Rostlinná strava prospívá srdci, vyplývá z dat nasbíraných během 40 let

Londýn - Rostlinná strava je prospěšná pro srdeční zdraví, vyplynulo z přehledu dat nasbíraných za 40 let. Vegetariánské a veganské pokrmy snižují v krvi hladinu cholesterolu i tuku, které zvyšují riziko infarktů, napsal zpravodajský server BBC News s odkazem na dánskou studii.

Účinek rostlinné stravy na srdeční zdraví autoři studie označili za "skutečně podstatný". Dodali však, že maso a mléčné výrobky mají také určité zdravotní přínosy a ne všechny bezmasé diety jsou podle nich skutečně zdravé.

Výzkumníci porovnali 30 souborů dat nasbíraných od roku 1982. Celkem 2400 lidí z celého světa dodržovalo různé diety a vědci sledovali jejich vliv na srdeční zdraví.

Vysoká hladila cholesterolu LDL, tedy takzvaného "špatného", vede k hromadění tukových usazenin v cévách, které mohou nakonec způsobit infarkt nebo mrtvici. Autoři výzkumu dospěli k závěru, že vegetariánská nebo veganská strava dokáží snížit hladinu LDL cholesterolu až o deset procent a celkového cholesterolu o sedm procent.

"To odpovídá třetině účinku statinu (pilulky) na snížení cholesterolu - takže to je opravdu významné," řekla profesorka Ruth Frikkeová-Schmidtová, která výzkum provedla, v dánské nemocnici Rigshospitalet. Sama říká, že se rozhodla pro převážně rostlinnou stravu, do které zařadila i občasné kuře nebo bílou rybu, kvůli "svému zdraví, životnímu prostředí a protože jí to chutná".

Na základě dat Frikkeová-Schmidtová odhadla, že dodržování rostlinné stravy po dobu 15 let by mohlo snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění o 20 procent. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na tyto choroby každý rok téměř 18 milionů lidí zemře.

Podle vědkyně není nutné jíst výlučně rostlinnou stravu, ale je důležité, aby byla v jídelníčku bohatě zastoupena kvůli zdraví i životnímu prostředí.

Účastníci studií jedli převážně zeleninu, ořechy, luštěniny, jako je cizrna, a celozrnné obiloviny. Z jídelníčku ale vynechali nezdravé vegetariánské pokrmy, jako jsou různé sladkosti, brambůrky či sladké nápoje, které by nepřispěly k lepšímu zdraví.

Dřívější studie prokázaly zdravotní účinky i jiných typů stravování, například středomořské diety obsahující ořechy, mořské plody, celozrnné obiloviny a zeleninu. Ta může podle výzkumu snížit riziko demence o čtvrtinu.