Roste průměrný věk rodiček u umělého oplodnění, přesahuje 36 let

Brno - U umělého oplodnění roste průměrný věk rodiček, je mezi 36. až 39. rokem. ČTK to řekli Kateřina Veselá a Tonko Mardešič z klinik zabývajících se umělým oplodněním. Podle nich je přitom dobrý věk pro umělé oplodnění do 35 let, nad 40 let je poloviční šance pro nalezení vhodného vajíčka k oplodnění.

O narůstajícím věku prvorodiček při umělém oplodnění a dalších věcech týkajících se reprodukční medicíny dnes v Brně mluvilo kolem 250 odborníků na konferenci nazvané Science In Art. Vystoupili na ní odborníci z ČR, Německa, Maďarska, Austrálie nebo USA a tématem jejich hovorů bylo třeba testování embrya před přenosem do dělohy nebo nové metody při archivaci vajíček a embryí.

Podle Veselé většina klinik pozoruje nárůst průměrného věku pacientů u umělého oplodnění. "Bohužel nám to jako odborníkům komplikuje situaci. Můžeme pracovat jen s tím, co si k nám pacienti v podobě reprodukčních buněk jednoduše řečeno přinesou. I když se snažíme sebevíc, věkový faktor u ženy i muže hraje limitující roli," řekla Veselá, ředitelka kliniky Repromeda, která konferenci pořádala.

Životnost člověka se sice prodlužuje, jeho plodné období se podle Veselé ale nijak významně nemění. "Hlavní problém je, že s věkem ženy se zvyšuje procento vajíček, která nejsou v pořádku. U pacientky nad 40 let jsou asi v polovině případů geneticky vyšetřovaných embryí abnormality, takže se může stát, že pak nemáme co přenášet," řekl zakladatel reprodukční kliniky Pronatal Tonko Mardešič. S přibývajícím věkem se podle něj snižuje šance na otěhotnění a současně se zvyšuje riziko potratu.

Například u Repromedy je průměrný věk pacientek kolem 36 let, u Pronatalu 39 let. Repromeda provede kolem 1000 cyklů ročně, uvedla Veselá. Podle ní jedno umělé oplodnění stojí zhruba 100.000 korun, až 55.000 může hradit pojišťovna. Některé metody ale pojišťovny nehradí, například injekci spermií do vajíčka nebo zmrazení embryí.