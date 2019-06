Roste prodej balených zmrzlin i poptávka po netradičních chutích

Praha - Prodej balených zmrzlin ovlivňuje trend zdravého životního stylu a nárůst poptávky po dražších značkách a netradičních příchutích. Přestože nejoblíbenější příchutí je vanilka, Češi rádi zkouší i slaný karamel nebo makadamové ořechy. Vyplývá to z odpovědí prodejců oslovených ČTK. Od března loňského roku do konce letošního března koupili Češi v maloobchodu 41 milionů litrů zmrzliny. Její spotřeba tak meziročně stoupla o 11 procent. Podle agentury Nielsen, která údaje bez započítávání prodejů v Makru zveřejnila, také tržby meziročně vzrostly o 711 milionů na čtyři miliardy korun.

Cena za litr průměrně stoupla o devět procent na 98 korun. Prodeje ovlivňuje počasí, a to letos podle Nielsenu přálo výrobcům a prodejcům v prvním čtvrtletí, kdy se spotřeba zvýšila meziročně o 14 procent. Více než dvě třetiny patřily nejoblíbenějším jednoporcovým baleným zmrzlinám.

Po prvním čtvrtletí se však počasí zhoršilo. "Ve srovnání s loňským rokem, který však byl prodejně rekordní, jsme za duben a květen prodali o zhruba 25 procent méně zmrzlin," řekla ČTK brand manažerka značky Prima Dana Macíková. Firma, která patří spolu s Algidou k předním zmrzlinářským firmám na českém trhu, ročně prodá kolem 11,5 milionu litrů tohoto pokrmu. "Pro letošní rok jsme připravili několik zmrzlin z řady Mrož a Pegas, které se vymykají dosavadnímu sortimentu. Velký úspěch si získaly zmrzliny Mrož Až na dřeň!, Mrož Třešně, ale také mléčná zmrzlina Pegas In Joy, anebo Pegas Premium Salted Caramel," dodala.

Právě příchuť slaného karamelu, ale i makadamových ořechů nebo arašídového másla je mezi Čechy čím dál oblíbenější, potvrzuje ředitel komunikace řetězce Albert ČR Jiří Mareček. Poptávka roste i po prémiovém segmentu. "Třetím výrazným trendem je zdravý životní styl. Zmrzliny si mohou zákazníci koupit ve variantě se zvýšeným obsahem proteinů, který nabízí například zmrzliny a nanuky na tvarohové bázi. V sortimentu máme i veganské zmrzliny vyrobené například z mandlového mléka," uvedl Mareček.

Češi si sice připlácí za prémiovější produkty, nedají ale dopustit na klasické příchutě. V nich dominuje u jednoporcových i domácích balení vanilka, u jednoporcových pak následuje smetanová a čokoládová příchuť. Vzrůstá ale také podíl jahodové zmrzliny. U rodinných balení patří k oblíbeným i čokoláda a vlašský oříšek.

Letos se dá očekávat na zmrzlinovém trhu větší konkurence. Například hypermarkety Globus začaly nabízet točenou. "Startujeme s nejoblíbenějšími příchutěmi, jako je čokoládová, vanilková a jahodová. V jahodové zmrzlině máme 40 procent ovoce, banánovou děláme z čerstvých banánů. Vanilková příchuť se dělá ze skutečných vanilkových lusků a ve zmrzlině jsou drobné tmavé tečky z lusků i vidět," uvedl vedoucí pekařské a cukrářské výroby hypermarketů Pavel Meduna. Chystá i netradiční levandulo- borůvkovou.

Obnovit tradici značek Polárka chce firma Alimpex, pojmenovaná po prvním mláděti ledního medvěda, které se kdy v zoo podařilo odchovat do dospělosti. Podle dřívějšího vyjádření marketingového ředitele značky Martina Kincla měla letos zhruba čtyřprocentní podíl. Firma v následujících letech plánuje rychlý růst. Letos chce do svých zmrzlinových značek investovat přes deset milionů Kč, jenom do Polárky pak miliony.