Rossijskaja gazeta o rekordním protestu proti Babišovi

Moskva - Za rekordní označuje nedělní čtvrtmilionovou demonstraci proti premiérovi Andreji Babišovi na pražské Letné ruský vládní deník Rossijskaja gazeta. "Od dob sametové revoluce Češi tak masové protesty neměli," poznamenal deník. "Teď lze s jistotou tvrdit, že čtyřiašedesátiletý Andrej Babiš vstoupil do českých dějin jako jeden z nejvíce kritizovaných šéfů vlády," dodává.

List připomíná, že Babiš čelil kritice už jako ministr financí a místopředseda vlády kvůli podezřením z nezákonného získání dotací Evropské unie, střetu zájmů a daňových úniků. Mezitím se obvinění nabalovala "jako sněžná koule puštěná z hor": nátlak na média, spolupráce v mládí se státní bezpečností, zneužívání pravomocí, temné manipulace se synem z prvního manželství. Tehdy byl Babiš pod tlakem ulice i politiků nucen opustit ministerskou funkci a souhlasit s tím, že odpoví na všechny otázky justice. Byl zbaven poslanecké imunity a vyšetřovatelé slibovali, že případ rychle předloží soudu.

"Ale další události ukázaly, že Babiš vůbec nezalezl do nory, aby si tam lízal rány. Naopak přešel do útoku," napsal deník. Na podzim 2017 hnutí ANO, které Babiš vede, přesvědčivě vyhrálo parlamentní volby, prezident Miloš Zeman Babiše jmenoval premiérem a svěřil mu vytvoření vlády. "Od té doby oligarcha neopouští stránky novin a televizní obrazovky a demonstrace za jeho odstoupení se staly součástí koloritu Prahy stejně jako davy turistů na Staroměstském náměstí," dodal.

"Pro člověka vzdáleného české mentalitě nebývá snadné to pochopit. Andrej Babiš není podezřelý ze sympatií k Moskvě či Pekingu," píše list a dodává, že za dobu, co Babiš vede vládu, vykazuje česká ekonomika stabilní růst. "Dosáhl zvýšení výběru daní, vyhlásil nemilosrdnou válku 'černým fondům', zvýšil mzdy lékařům a učitelům i důchody. Celkově průměrná mzda v zemi vzrostla skoro o 10.000 korun, a to je důležitý ukazatel," vypočítala Rossijskaja gazeta. "Navíc se předvedl jako představitel, který se důsledně drží obecného kurzu Evropské unie a NATO. Jednu z prvních návštěv uskutečnil ve Washingtonu, kde jej přijal prezident (Donald) Trump. Tisk o tom žertoval, že 'se setkali dva miliardáři, ale ten náš je hustější', protože Babišova aktiva skutečně převyšují Trumpův kapitál," dodává ruský list.

Rossijskaja gazeta připomněla, že český premiér je odpůrcem zavedení eura, stejně jako drtivá většina českého obyvatelstva, a pevně hájí pozice odmítající jakoukoliv shovívavost vůči nežádoucím migrantů.

"Působí tedy jako 'náš člověk', bez ohledu na to, z jaké strany se na něj hledí. Co tedy od něj chtějí statisíce nespokojených občanů?" ptá se ruský vládní list. Připomněl, že nedělnímu protestu předcházely masové demonstrace nejen v Praze, ale i v desítkách dalších měst a obcí. A soudě podle transparentů se rekordní demonstrace zúčastnili zástupci doslova všech regionů. Podstatu hesel lze vyjádřit slovy: "Jsme proti korupci v politice, jsme pro nezávislou justici a svobodná média." Hlavní požadavek k premiérovi je stále stejný: odstup, neovlivňuj vyšetřování.

Deník také napsal, že demonstrace organizují mladí politici z nedávno vzniklého hnutí Milion chvilek pro demokracii, kteří patrně mají dobré vyhlídky na to, aby v blízké budoucnosti v České republice ovlivňovali domácí politiku.

Sám premiér si ale podle komentátora do poslední chvilky zachovával záviděníhodný klid a dával najevo své přesvědčení, že je v právu. Obvinění odmítal. Na jeho podporu se nejednou vyslovil i prezident Zeman.

Závěrem deník dodal, že zbavit šéfa vlády funkce může jen parlament, ve kterém má hnutí ANO v koalici se sociálními demokraty a komunisty většinu hlasů. Ve středu má sněmovna opět posuzovat otázku vyslovení nedůvěry vládě, opozice ale s téměř stoprocentní jistotou potřebných 101 hlasů nezíská.

"Zkrátka léto, které se v české politice tradičně považuje za období naprostého bezvětří, se najednou vyznačuje bouřlivým výbuchem emocí. K třicetistupňovému horku se přidává vážné kypění politických vášní," uzavírá Rossijskaja gazeta.

Ostatní ruská média se spokojují s agenturními zprávami, respektive pražskou demonstraci zcela opomíjejí; protesty v Praze zůstávají v ruském tisku ve stínu demonstrací v Tbilisi.