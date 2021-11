Rossi zakončil kariéru 10. místem ve Valencii, Salač byl v Moto3 čtvrtý

Valencie (Španělsko) - Sedminásobný mistr světa MotoGP Valentino Rossi se rozloučil s kariérou desátým místem ve Valencii. Poslední závod sezony mistrovství světa silničních motocyklů v nejsilnější kubatuře dnes vyhrál vicemistr světa Francesco Bagnaia. Český jezdec Filip Salač zakončil sezonu pátým místem v závodě Moto3 a připsal si druhý nejlepší výsledek sezony i kariéry. V Moto2 si premiérový titul desátým místem zajistil Australan Remy Gardner.

Titul v MotoGP už na konci října vybojoval Francouz Fabio Quartararo a dnešní Velká cena Valencie se nesla především ve znamení rozlučky s dvaačtyřicetiletým Rossim, kterou na vyprodaných tribunách sledovalo 76 tisíc fanoušků.

S italskou hvězdou se přímo na okruh přišel rozloučit například dvojnásobný mistr světa ve fotbale Brazilec Ronaldo a videovzkazy poslali španělský tenisový šampion Rafael Nadal nebo herec Keanu Reeves.

Rossi v šampionátu strávil 26 let a vyhrál 115 Velkých cen a ve 235 závodech se umístil na stupních vítězů. První titul získal v roce 1997 v kategorii do 125 ccm, další přidal v roce 1999 ve třídě do 250 ccm a MotoGP kraloval v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009.

Rossi - přezdívaný Doktor - však z MotoGP neodchází úplně. V nadcházející sezoně bude v královské třídě šéfovat svému týmu, za který budou závodit jeho nevlastní bratr Luca Marini a Marco Bezzecchi.

Salač odstartoval z pátého místa a od začátku se držel v čele závodu. Deset kol před koncem se však devatenáctiletý jezdec, který po sezoně přestoupí do vyšší kategorie Moto2, po kontaktu s jedním ze soupeřů propadl na osmé místo. O dvě kola později dostal Salač trest za porušení traťových limitů v podobě delšího kola, po jehož odjetí klesnul na dvanácté místo. Postupně se však vrátil dopředu a v závěru mohl pomýšlet i na stupně vítězů.

Pozici už ale vylepšit nedokázal a na čtvrté příčce nakonec za pódiem zaostal o dvě desetiny sekundy. Od vítězného Španěla Xaviera Artigase dělily Salače čtyři desetiny. "Byl to pro nás skvělý den," uvedl Salač v tiskové zprávě. "Povedl se mi start, pak mě ale předjeli agresivnější jezdci, tak jsem jel také agresivně, a proto jsem párkrát přejel traťový limit. Ale bylo to v souboji, úplně nechápu, proč jsem dostal penalizaci," dodal.

Čtvrté místo je pro českého jezdce, jenž v konečném pořadí obsadil 16. příčku, druhým nejlepším výsledkem v sezoně i v kariéře. Lepší byl jen v květnové Velké ceně Francie, kde skončil druhý.

"Nemyslel jsem si, že po long lapu ještě stihnu dojet první skupinku, ale povedlo se a je z toho čtvrté místo. Zhodnotil bych, že to byl nejlepší závod kariéry. Bedna v Le Mans byla za mokra, ne za úplně ideálních podmínek. Moc mě těší, jak to dopadlo, i když od pódia chyběl kousek, stačilo by ještě jedno kolo," prohlásil Salač.

Gardner titulem navázal na otce Wayna, který se v roce 1987 stal mistrem světa v kubatuře do 500 ccm, nynější MotoGP. Triumf si zajistil desátým místem v závodě zkráceném na 16 kol po nehodě tří jezdců, do které se málem sám připletl. Pak už si ale bezpečnou jízdou držel pozici potřebnou k zisku titulu.

Závod vyhrál jeho týmový kolega Raúl Fernández, který byl před poslední Velkou cenou také jediným Gardnerovým konkurentem v boji o titul. Ani vítězství však domácímu jezdci nestačilo a v konečném pořadí obsadil se ztrátou čtyř bodů druhé místo.

Výsledky Velké ceny Valencie silničních motocyklů:

Moto3: 1. Artigas (Šp./Honda) 38:30,302, 2. García (Šp./GASGAS) -0,043, 3. Masiá (Šp./KTM) -0,232, 4. Salač (ČR/KTM) -0,443, 5. Öncü (Tur./KTM) -0,540, 6. Nepa (It./KTM) -1,156. Konečné pořadí MS (po 18 závodech): 1. Acosta (Šp./KTM) 259 b., 2. Foggia (It./Honda) 216, 3. García 188, 4. Masiá 171, 5. Fenati (It./Husqvarna) 160, 6. Antonelli (It./KTM) 152, ...16. Salač 71. Moto2: 1. R. Fernández (Šp./Kalex) 25:38,612, 2. Di Giannantonio (It./Kalex) -0,517, 3. A. Fernández (Šp./Kalex) -0,786, 4. Vietti (It./Kalex) -2,393, 5. Canet (Šp./Boscoscuro) -4,978, 6. Vierge (Šp./Kalex) -5,415. Konečné pořadí MS (po 18 závodech): 1. Gardner (Austr./Kalex) 311, 2. R. Fernández 307, 3. Bezzecchi (It./Kalex) 214, 4. Lowes (Brit./Kalex) 190, 5. A. Fernández 174, 6. Canet 164. MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 41:15,481, 2. Martín (Šp./Ducati-Pramac) -0,489, 3. Miller (Austr./Ducati) -0,823, 4. Mir (Šp./Suzuki) -5,214, 5. Quartararo (Fr./Yamaha) -5,439, 6. Zarco (Fr./Ducati) -6,993. Konečné pořadí (po 18 závodech): 1. Quartararo 278, 2. Bagnaia 252, 3. Mir 208, 4. Miller 181, 5. Zarco 173, 6. B. Binder (JAR/KTM) 151.