Rosol se s Wawrinkou v Praze neutká, vypadl v 1. kole

Praha - Zdravotně indisponovaný Lukáš Rosol vypadl na tenisovém challengeru v Praze v prvním kole a nevyužil tak šanci zahrát si s největší hvězdou turnaje Stanem Wawrinkou, jenž měl na úvod volno. Zkušený daviscupový reprezentant dnes na Štvanici podlehl 5:7, 2:6 Romanu Safjullinovi z Ruska.

Pětatřicetiletý Rosol měl před začátkem challengeru neupřesněné zdravotní potíže a do poslední chvíle účast zvažoval. "Včera jsem musel v noci do nemocnice, byl jsem tam do dvou hodin a rozhodoval jsem se až po rozehrávce, jestli vůbec nastoupím. Ale bylo mi to líto vzdát, protože je to doma a nevím, kolik tady takových turnajů odehraju. Zkusil jsem, co šlo, ale víc nešlo," řekl serveru Tenisový svět aktuálně 179. hráč žebříčku Rosol.

V druhém kole antukového I. ČLTK Prague Open se představí osm domácích tenistů. Úvodní zápasy zvládli Jiří Lehečka, Michal Vrbenský, Tomáš Macháč, Zdeněk Kolář, Jonáš Forejtek, Jan Šátral a Andrew Paulson, Jiří Veselý byl coby turnajová dvojka nasazen přímo do druhého kola.

Tenisový turnaj mužů I. ČLTK Prague Open 2020, challenger okruhu ATP

(antuka, dotace 137.560 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Kolář - Nouza (oba ČR) 6:2, 6:1, Šátral (ČR) - Bemelmans (Belg.) 7:5, 7:5, Macháč (ČR) - Stachovskij (Ukr.) 7:5, 6:2, Paulson (ČR) - Horanský (SR) 6:3, 2:6, 6:3, Safiullin (Rus.) - Rosol (ČR) 7:5, 6:2.