Rosol dál bojuje mezi mladíky o vzestup, nástupce v ČR nevidí

Paříž - Tenista Lukáš Rosol se po bezmála dvou letech vrátil do hlavní soutěže grandslamu a dál se mezi hladovými mladíky na challengerech hodlá prát o body, aby se dostával na větší turnaje. V červenci oslaví 34. narozeniny, ale věří, že má ještě několik let kariéry před sebou. Mezi mladými českými tenisty nástupce nevidí. V prvním kole Roland Garros dnes marně bojoval v pěti setech s dvaadvacetiletým Jihoafričanem Lloydem Harrisem a uznal, že ho soupeř ve čtvrtém a pátém setu přehrál.

Motivace Rosola neopouští. "Dokud mi drží zdraví, budu to zkoušet. Ani nevidím moc mladých Čechů, kteří by mohli hrát. Pořád je to ještě na mě. Věřím, že nějaký rok budu ještě hrát," řekl novinářům po vyřazení v Paříži.

Aktuálně 138. hráč světa považuje za obtížnější se mezi elitu vrátit, než se tam udržet. "Pokud musíte sbírat body na challengerech, kde se rvou všichni o každý fiftýn, je to dřina. Dneska už je challenger stejná kvalitativní úroveň jako ATP. Spíš na challengeru jsou mladí ještě dravější," popisoval.

O něco lépe žebříčkově postavení hráči, kteří mohou hrát větší turnaje, proto mají výhodu. Rosol se dnes poprvé od Wimbledonu 2017 vrátil na grandslam, ale za svátek to nepovažoval. "Věděl jsem, do čeho jdu, že budeme hrát na víc setů. Na zápas jsem se těšil. Teď věřím, že takových zápasů bude víc," řekl.

Neseděly mu podmínky na desítce, kde prohrál podruhé za sebou. Neuspěl zde ani ve finále kvalifikace proti Němci Yannicku Hanfmannovi. "To je betonový kurt, na kterém je posypaná malá vrstva antuky. Na každý zápas člověk potřebuje nové boty a stejně mu to klouže. Takový kluziště jsem dlouho neviděl," posteskl si.

Nepovažuje to ale za příčinu dnešní porážky. Myslí si, že odehrál dobré utkání. "Z minus set a brejk jsem to otočil na 2:1 na sety. I díky tomu, že soupeř skoro netrefil zařízení. Jenže pak začal hrát rychleji, mně ve čtvrtém a pátém setu nešly nohy a ztuhla mi záda. To ale nic nemění na tom, že on čtvrtý a pátý set odehrál bravurně," popisoval.

Potřeboval by mít nahráno víc zápasů na velkých turnajích. "Třeba by mi pak neutekl první set a vyhrál bych," poznamenal.