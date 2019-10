Rosický: Sedmé místo je pro Spartu nedůstojné, ale Jílkovi věříme

Praha - Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický označil aktuální sedmé místo v prvoligové tabulce za nedůstojné a velkou kritiku Letenských považuje za oprávněnou. Bývalý kapitán české reprezentace stále věří v práci trenéra Václava Jílka, podle něj je však nejvyšší čas, aby kouč a hráči ukázali, že nastolená cesta může fungovat.

Sparťané v úvodních 12 ligových kolech získali jen 17 bodů, z toho pouze čtyři venku. Ze sedmé příčky ztrácejí propastných 15 bodů na vedoucí Slavii, které v domácím derby podlehli 0:3, a devět bodů na druhou Plzeň.

"Naše situace není jednoduchá. Očekávání jsou úplně jiná, ať už na herní projev a výsledky, to je samozřejmé. Ta kritika, která momentálně je na trenéra, hráče nebo mou osobu, je zcela zasloužená, protože sedmé místo pro Spartu je absolutně nedůstojné," řekl Rosický v rozhovoru pro klubový web.

Kouč Jílek, jenž přišel před sezonou z Olomouce, má stále důvěru vedení Sparty. "My věříme v práci trenéra Jílka. Jsem s týmem skoro každý den, takže vidím, jak s týmem pracuje, co po týmu vyžaduje, jak to vyžaduje, jak s hráči komunikuje," konstatoval Rosický. "Věříme tomu, že s ním (Jílkem) můžeme jít kupředu, ale samozřejmě je nejvyšší čas, aby trenér a hráči ukázali, že spolu kupředu jít můžou," přidal někdejší záložník Arsenalu a Dortmundu.

Podle něj má současná Sparta hned několik problémů, ať už jsou to zranění hráčů či vůdcovství. "Nemáme jasnou osu mužstva, což je strašně důležitá věc. S těmito věcmi musíme pracovat a pokusit se je odstranit," prohlásil Rosický.

Velkým tématem na Letné je dlouhodobě rozsáhlá marodka. Mimo hru jsou Bořek Dočkal, Václav Drchal, Václav Kadlec, Filip Panák, Ondřej Zahustel i Matěj Pulkrab, který je z této šestice nejblíže návratu.

"Je to něco, s čím neustále pracujeme. Zdraví hráčů je zásadní, protože v nich klub má investici. Momentální stav, kdy máme tři hráči po operaci a tři jsou mimo, je špatný," uvedl Rosický, jehož fotbalovou kariéru poznamenala častá zranění.

"Dennodenně se bavíme o tom, co bychom mohli udělat lépe, kde se zlepšit. Už před začátkem sezony přišli dva noví fyzioterapeuti a další kondiční trenér, kteří mají jednoznačně rozdělené úkoly. Udělala se změna i na lékařském postu. Všechno to teď zastřešuje Ben Ashworth a bude to jeho zodpovědnost," dodal sportovní ředitel Sparty.