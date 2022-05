Rosický podle Křetínského ve Spartě zůstane, sezonu označil za zklamání

Praha - Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický nabídl rezignaci, představenstvo ji však podle majitele klubu Daniela Křetínského odmítlo. Sám nesouhlasil s tím, aby někdejší český reprezentant odešel, jelikož ho považuje za řešení problému a nikoli jeho příčinu. Uplynulou sezonu, v niž Letenští zůstali bez trofeje, označil Křetínský za obrovské zklamání a frustraci.

"Tomáš rezignaci nabídl, představenstvo ji odmítlo. Já osobně jsem byl striktně proti tomu, aby odešel. Tomáš není příčinou problému, ale naopak bude jeho řešením. Absolutně nesouhlasím s protesty fanoušků proti němu. Možná to pramení z toho, že si v době jeho nástupu vytvořili nereálná očekávání. Pokud chtějí fanoušci někomu nadávat, ať nadávají mně, že jsem Tomáše do této role prosadil," citoval klubový web Křetínského.

O Rosickém nepochybuje ani generální ředitel František Čupr. "Sleduji velmi zblízka práci Tomáše a jsem přesvědčený, že s novým trenérem a zkušenostmi, které nasbíral, přivede na Spartu úspěch. S ním v pozici sportovního ředitele jsme se vrátili do evropských soutěží, vytvořili v A-týmu prostor pro mladé talenty, B-tým má za sebou úspěšnou sezonu ve druhé lize. Tomáš má podporu celého klubu," konstatoval Čupr.

Sparta před sezonou vyhlásila boj o titul, nakonec však byla třetí se ztrátou 12 bodů na mistrovskou Plzeň. Minulý týden navíc prohrála ve finále domácího poháru na hřišti Slovácka 1:3. V pohárech prošla přes kvalifikaci Ligy mistrů a základní skupinu Evropské ligy do úvodního kola jarní vyřazovací fáze nové Evropské konferenční ligy, kde nestačila na Partizan Bělehrad. Krátce před koncem ročníku vedení klubu odvolalo trenéra Pavla Vrbu.

"Mými aktuálními pocity jsou obrovské zklamání a frustrace. Do jarní části jsme vstupovali ve velmi přijatelné pozici a s jasnými cíli. Vývoj konkurence nám hrál do karet. Plzeň měla ekonomické problémy, Slavia ze stejných důvodů spíše oslabila a nebyla v optimálním rozpoložení. Naopak my jsme, s výjimkou transferu Sora, realizovali přestupy přesně podle plánu. Vývoj jara byl o to větším zklamáním. Porazili jsme se sami," uvedl Křetínský.

Příčin neúspěchu podle něj bylo víc. "Některé jsou interní a nechci o nich mluvit. Co mohu říci, je, že se rozpadla logika složení našeho týmu. V týmu jsme měli zkušené hráče se zahraniční i reprezentační zkušeností, kolem kterých měli hrát naši mladí hráči, kteří prokázali kvalitu. Ze zdravotních důvodů či pro ztrátu formy nám generace zkušených hráčů, o které se tým měl v těžkých zápasech opírat, z většiny vypadla ze sestavy. Výsledkem pak bylo, že ve finále poháru hrálo mužstvo s průměrným věkem 22,7 roku," prohlásil Křetínský.

"To, co říkám, nemá být v žádném případě bráno jako kritika našich mladých hráčů. Naopak. Pokud existuje něco pozitivního na této zkažené sezoně, tak je to fakt, že se dokázali svými výkony tímto způsobem do sestavy A-mužstva prosadit a převzít roli tahounů Sparty. Budeme z toho těžit v příštím ročníku," věří jeden z nejbohatších Čechů.

Nepotěšila ho ani reakce sparťanských příznivců. "Naši fanoušci v závěru ligové soutěže, například při zápase se Slováckem v nadstavbě, taky nepomohli. Bylo jasné, v jaké jsme situaci. Po odchodu Pavla Vrby bylo jasné, že potřebujeme šetřit síly a připravujeme se na derby a finále MOL Cupu. Měli jsme na hřišti několik debutantů pod dvacet let, přesto část fanoušků na Letné pískala a skandovala 'Bojujte za Spartu'," uvedl Křetínský.

"Místo podpory mladým vytvořili někteří fanoušci atmosféru drtivého tlaku, který by dával smysl, pokud by hráli zkušení hráči. Absolutně chápu jejich zklamání a zlost, ale konec sezony se v tomto ohledu nepovedl ani jim. Místo jednoty jsme se rozložili," konstatoval spolumajitel anglického West Hamu.

Letenský klub je podle něj ekonomicky stabilní. "O to horší je, že jsme tyto podmínky nedokázali využít pro dosažení sportovního úspěchu. Podobná sezona se nesmí opakovat. Sparta tu není od toho, aby byla v lize třetí a hrála kvalifikaci Evropské konferenční ligy," poznamenal Křetínský.